Wifi-wachtwoord kwijt? Zo vind je hem snel terug met je iPhone of Mac

Het kan heel goed zijn dat je jouw wifi-wachtwoord even bent vergeten. Zonder password-manager kan dat wel eens gebeuren. Zo vind je deze eenvoudig terug op je iPhone, iPad of Mac.

Het aantal wachtwoorden dat we moeten onthouden neemt razendsnel toe. Het kan dus best eens voorkomen dat je bijvoorbeeld je wifi-wachtwoord niet meer weet. Deze is sinds iOS 16 en iPadOS 16.1 op simpele wijze te vinden op je Mac, iPad of iPhone. Hieronder lees je hoe je dat doet.

Wifi opgeslagen op je iPhone en iPad

Het fijne is natuurlijk dat je wachtwoorden terug te vinden zijn op je iPhone en Mac. Op iOS 16 en iPadOS 16.1 en hoger is dat eenvoudig te bewerkstelligen door middel van Face ID of Touch ID.

Ga hiervoor op je iPhone of iPad naar Instellingen en tik op Wifi. Vind vervolgens het netwerk waar je het wachtwoord van nodig hebt. Tik hierna op de infoknop en tik vervolgens op het verborgen wachtwoord.

Daarna kan je Face ID of Touch ID gebruiken om het wachtwoord te zien op je iPhone of iPad. Het moge duidelijk zijn dat je hiervoor wel eens eerder verbinding gemaakt hebt met het wifi-netwerk.

Wachtwoord terugvinden met macOS Ventura

Het terugvinden van je wachtwoorden op een Mac gaat net even anders in zijn werk dan op je iPhone of iPad. Toch is het daar ook vrij eenvoudig.

Klik hiervoor op het Apple-symbool en kies daarna Systeeminstellingen. Klik daarna op Netwerk. Om het wachtwoord te kopiëren moet je op de drie puntjes naast de netwerknaam klikken en vervolgens op kopiëren klikken.

Om een wachtwoord terug te vinden van een netwerk waar je al eens eerder mee verbonden was, klik je op Geavanceerd in je Netwerkinstellingen. Hierin vind je alle netwerken terug waar je al eens verbinding mee hebt gemaakt.

Ook hier klik je op de drie bolletjes naast de wifi-naam, waarna je het wachtwoord kunt kopiëren. Deze staat nu op je klembord en kan je plakken op de plek waar je het nodig hebt.

Super eenvoudig dus op je iPhone, iPad of Mac, maar je moet het wel even weten.