WhatsApp stopt aan het einde van het jaar op deze iPhone-modellen

Als je een oudere iPhone gebruikt moet je binnenkort goed opletten. WhatsApp stopt namelijk op een aantal modellen met de ondersteuning. Dat betekent dat je de dienst niet meer kunt gebruiken.

Het is waarschijnlijk de app die je het meest op jouw iPhone gebruikt: WhatsApp. Het is de dienst om te praten met jouw vrienden en familie. Je wil dan ook niet dat de app stopt met werken. Toch is dat binnenkort het geval met sommige iPhone-modellen.

WhatsApp werkt niet meer op deze iPhone-modellen

Toch hoef je niet al te bang te zijn, want het geldt alleen voor oudere iPhones. Heb je dus bijvoorbeeld een iPhone 14, 13 of 12, dan is er niets aan de hand. Dat geldt overigens ook voor de iets oudere modellen als de 8 en de X. Nee, het wordt pas problematisch bij de echte oudjes.

WhatsApp stopt met de ondersteuning van de iPhone 5 en 5C. Het is natuurlijk een kleine kans dat je dit toestel nog hebt en gebruikt. Sterker nog, het mag een wonder heten dat die het nog naar behoren doet.

🍏 iPhone 5 en 5C De iPhone 5 en 5C kwamen op 21 september 2012 op de markt. De toestellen zijn nu dus meer dan 10 jaar oud. Dit zijn dus modellen die maximaal op iOS 10.3.2 draaien. De iPhone 5S ondersteunt nog wel WhatsApp. Dat komt omdat deze net zoals de 6 en 6 Plus maximaal op iOS 12 draait.

Een logische beslissing

Het is natuurlijk logisch dat WhatsApp met de ondersteuning voor de oudere iPhone-modellen stopt. Niet alleen gebruiken heel weinig mensen nog de toestellen, ook zijn er nieuwere functies bijgekomen die alleen hogere specs kunnen ondersteunen. Overigens geldt dit niet alleen voor Apple, maar ook voor Android.

Wil je dus WhatsApp blijven gebruiken, dan zit er niets anders op dan een nieuwer model te kopen. Dat hoeft overigens niet meteen een heel duur model te zijn. Bij Apple zelf koop je nog de iPhone 12 en SE, maar je kunt ook via andere aanbieders een refurbished model aanschaffen waardoor je nog minder betaalt.