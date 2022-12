Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom Musk iPhone-gebruikers meer voor het Twitter-vinkje laat betalen

Als je dolgraag dat blauwe vinkje van Twitter wil hebben, betaal je daar als iPhone-gebruiker meer voor. Apple pakt namelijk ook dit geval weer 30 procent van het aankoopbedrag, maar Musk gaat dat met gebruikers verrekenen.

Twitter-CEO Elon Musk heeft al eerder zijn ongenoegen laten blijken over het feit dat Apple 30 procent pakt in de App Store. Hij dreigde zelfs met een oorlog tegen het bedrijf uit Cupertino.

Door Musk een duur Twitter-vinkje op je iPhone

Musk denkt nu het bedrijf dus te slim af te zijn door simpelweg het vinkje duurder te maken. Twitter Blue, zoals de dienst heet, ligt overigens al een tijdje op zijn gat. Musk trok er tijdelijk de stekker uit omdat hij van mening was dat mensen misbruik van het vinkje maakten.

Nu komt deze dus terug en betaal je 7 dollar. Tenzij je dus een iPhone hebt, want dan dien je 11 dollar op te hoesten. Niet getreurd overigens, er is een makkelijke manier om de hogere prijs te omzeilen. Je kan het vinkje op op de site aanschaffen.

Meer aankomende veranderingen

Twitter Blue heeft overigens nog meer veranderingen die los staan van de iPhone. Als de dienst wordt gelanceerd, worden er ook badges uitgebracht in verschillenden kleuren zodat mensen kunnen zien of het om een bedrijfsaccount, een regering of een individu gaat. Hierdoor zou het volgens Twitter en dus Musk moeilijker zijn om parodieaccounts te maken.

Mocht je Twitter Blue nemen, houd er dan rekening mee dat je zeven dagen in aanloop naar het vinkje je gebruikersnaam niet kunt veranderen. Mocht je dat daarna alsnog doen, dan ben je jouw vinkje kwijt tot iemand van Twitter je account heeft onderzocht.

Hoe nu verder?

Het is inmiddels bekend dat Elon Musk veel personeel heeft ontslagen. De omstreden miljardair zag ook honderden medewerkers bij het bedrijf vertrekken, omdat ze het niet eens zijn met de visie achter Twitter 2.0.

Musk geeft medewerkers mee dat “alleen uitzonderlijk presteren” voortaan geldt als een voldoende. Twitter wordt “extreem hardcore” vanaf dit moment. Dat houdt in dat werknemers lange uren moeten maken en onder hoge druk moeten werken. Dat checken van je vinkje op je account kan door Musk dus pittig lang duren.

De verwachting is dat Twitter Blue morgen gelanceerd wordt op 9 december.