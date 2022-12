Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Anoniem op je MacBook met de vijf beste VPN’s van dit moment

Als je anoniem op het internet wil zijn is een VPN de beste optie. Een andere ideale functie is om blokkades bij Netflix of Disney+ te ontlopen. Maar wat zijn nu de beste opties voor jouw MacBook? Wij vertellen het je.

Als we onze MacBook ergens mee naartoe nemen zijn we er heel zuinig op. We stoppen ‘m in een hoes en zorgen dat die niets aantikt. De grote vraag is waarom we niet zo voorzichtig zijn met de software en de gegevens erop. Een goede manier om dat te beschermen is VPN, maar welke is nu de beste?

VPN op je MacBook

Op je MacBook kun je kiezen uit verschillende aanbieders van VPN. Hoewel de functie hetzelfde is, het maken van een beveiligde verbinding, zijn er toch de nodige verschillen. Wij zetten de vijf beste opties voor jou op een rijtje. Hier komen ze.

Wat is VPN? 🤓 Een Virtual Private Network (VPN) is een beveiligde verbinding op het internet. Deze wordt versleuteld, waardoor onder andere je IP-adres en locatie niet zichtbaar zijn. Zo kun je veiliger uit de voeten op openbare wifi-spots. Daarnaast kun je met VPN je eigen locatie bepalen. Dat heeft als voordeel dat je bijvoorbeeld Netflix-content uit een ander land kunt zien.

NordVPN

NordVPN is een van de bekendste aanbieders van VPN. Deze is overigens niet gratis. Een maandabonnement kost 14,29 euro, maar een jaarabonnement is flink voordeliger. Deze dienst heeft meer dan 5.000 servers in 60 landen. Zo vind je altijd een snelle verbinding.

Via de NordVPN-app kun je makkelijk de locatie kiezen die jij wil. Zo zie je op jouw MacBook dus makkelijk Netflix-content uit de Verenigde Staten, waar veel meer aanbod is.

ProtonVPN

Een andere grote speler op de VPN-markt is het Zwitserse ProtonVPN. Je kunt op je MacBook kiezen uit Free en Plus. De eerste is gratis, maar hierbij heb je niet zo’n snelle verbinding. Wel zegt het bedrijf daarmee geen advertenties te tonen en je gegevens niet door te verkopen.

ProtonVPN heeft een makkelijke interface op je MacBook. Hierdoor maak je makkelijk veilige verbindingen. Met VPN Accelerator kan het de snelheden van de verbinding met 400 procent verhogen. De Plus-versie is vanaf 4,99 euro per maand te gebruiken. Hierbij worden onder andere ook advertenties geblokkeerd.

Surfshark

Surfshark is een van de goedkoopste VPN-aanbieders. Je hebt al een abonnement vanaf 2,05 euro per maand. Als je dus nog niet veel ervaring hebt met de service is de dienst een ideale keuze voor op je Macbook.

Daarnaast heeft de dienst ook een aantal extra opties zoals een cookiepop-upblocker en een advertentie- en malwareblocker.

Hide.me VPN voor je Macbook

Hide.me claimt zelf de snelste VPN-dienst in de wereld te zijn. Die claim nemen we met een korreltje zout, maar snel is het zeker op je Macbook. Wat voorop staat bij Hide.me is het gebruiksgemak. Je hoeft dus geen tech-expert te zijn op deze te laten werken.

Hide.me bewaart geen logs, dus je gegevens zijn gewoon veilig. Daarnaast heeft de dienst ook geavanceerde privacy Tunneling en Stealth Guard. Je hebt Hide.me al voor 3 euro per maand.

ExpressVPN

ExpressVPN staat bekend om zijn goede bescherming van gegevens. Met de snelle verbinding kun je overal ter wereld prima uit de voeten. Het heeft wel een nadeel: het is zeker niet de goedkoopste in de lijst. Een abonnement heb je vanaf 8,32 dollar per maand.

Met zo’n abonnement kun je vijf apparaten tegelijkertijd gebruiken, waaronder dus je MacBook. Bovendien heeft deze meer dan 3.000 servers in zo’n 94 landen.