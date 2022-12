Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Oeps! E-mail te snel verzonden? Zo maak je het ongedaan op je iPhone

Heb je te snel op de verzendknop gedrukt? Geen stress! Op je iPhone haal je verstuurde e-mails via de Mail-app gemakkelijk terug. Je moet er alleen wel snel bij zijn. OMT-redacteur Sabine legt uit hoe het werkt.

Sinds de komst van iOS 16 bevat de Mail-app voor je iPhone een hoop nieuwe features. De belangrijkste zijn het inplannen van e-mails, het ontvangen van reminders en de mogelijkheid om verzonden berichten ongedaan te maken. Hoe je dit voor elkaar krijgt, lees je hieronder.

E-mail op iPhone: zo haal je verstuurde berichten terug

Open de Mail-app op je iPhone. Kijk na het verzenden van een e-mail naar de onderkant van het scherm. Tien seconden lang staat hier de optieĀ Maak verzenden ongedaan. Druk hierop en de e-mail wordt teruggezet naar een concept.Ā Pas de e-mail eventueel aan en verzend hem daarna alsnog, of druk op Annuleer.

Zolang de ongedaan gemaakte e-mail niet inĀ de map Verstuurd te vinden is, weet je dat het gelukt is. Het bericht vind je terug in de map Concepten, waar je hem kan verwijderen of aanpassen. Daarna kan je hem vervolgens alsnog versturen met je iPhone.

Langere bedenktijd nodig? Zo pas je het aan

Wil je langer dan tien seconden de tijd hebben om een verzonden e-mail ongedaan te maken? Ga dan op naar de InstellingenĀ van je iPhone. Veeg naar beneden en druk opĀ Mail. Druk helemaal onderaan opĀ Tijd om verzenden te annuleren. Maak vervolgens een keuze tussen Uit,Ā 10 seconden, 20 seconden of 30 seconden.

Als de functie opĀ Uit staat, heb je geen enkele mogelijkheid om een verzonden e-mail terug te halen via de Mail-app. Tegelijkertijd kan een verzonden bericht alleen teruggehaald worden op je iPhone wanneer je je binnen dertig seconden bedenkt. Na die tijd is de e-mail definitief verzonden en is er dus geen weg terug.