Kunstenaar tovert Steve Jobs met behulp van AI weer tot leven in 2022

Steve Jobs, de Apple-oprichter die dit jaar helaas alweer 11 jaar geleden overleden is, keert terug in 2022. Niet in het echt natuurlijk, maar wel met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) en kunstenaar Alper Yesiltas.

Op Instagram deelt de kunstenaar een foto van hoe de Apple-oprichter er in 2022 uit had gezien, als hij in 2011 niet overleden was. Het resultaat is eigenlijk best indrukwekkend.

Steve Jobs in 2022

As If Nothing Happened: een machtige serie aan afbeeldingen die een uitstekend beeld schetst van een alternatieve wereld. Het meest recente werk in de serie, die door kunstenaar Alper Yesiltas gemaakt wordt, slaat precies de spijker op z’n kop.

Met behulp van kunstmatige intelligentie, internationaal beter bekend als AI, komt Steve Jobs weer tot leven. Het laat zien hoe de Apple-oprichter eruit had gezien als hij nog leefde. Alsof er niets gebeurd is, dus. Het resultaat is indrukwekkend:



Hoewel het gezicht van Steve Jobs natuurlijk het meest kenmerkend is, zijn er meer zaken die helpen. Denk bijvoorbeeld aan de iconische zwarte coltrui van de Apple-oprichter of de achtergrond waar de iconische tekst ‘One More Thing’ te zien is.

🙏🏻 Steve Jobs (1955 - 2011) Steven Paul Jobs, geboren op 24 februari 1955, overleed op 5 oktober 2011 aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Hij was de oprichter van Apple Inc. en tot 2011 de CEO van het bedrijf

Meer iconen tot leven

Tussen de regels door vind je waarschijnlijk een hoop enthousiasme. Dat heeft alles te maken met het feit dat de As If Nothing Happened serie er eentje is die indruk maakt. Het laat namelijk niet alleen een alternatieve wereld, maar ook de kracht van AI zien.

Naast Steve Jobs zijn er ook een hoop andere iconen die tot leven worden gewekt. Zo zien we bijvoorbeeld een indrukwekkende foto van Michael Jackson:



Prinses Diana:



En Charlie Chaplin:



Neem vooral even een kijkje op de Instagram-pagina van Alper Yesiltas voor zijn uiterst indrukwekkende stukken. Wij zijn in ieder geval fan!