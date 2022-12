Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Spotify jouw ideale trainingsmaatje wordt via jouw iPhone

Hoewel Spotify momenteel al een grote verscheidenheid aan gepersonaliseerde afspeellijsten aanbiedt, wil het bedrijf graag nog een stap verdergaan. Het gaat namelijk de gegevens van je gezondheid uit de Gezondheid-app op iPhone gebruiken. En dat om een ideale afspeellijst voor tijdens het sporten te realiseren.

Wanneer je als sportend persoon een iPhone gebruikt (of een Apple Watch), dan gebruik je ook HealthKit. Dit is een iOS-api (api’s zijn tools voor ontwikkelaars), waarmee andere appmakers gegevens over je gezondheid kunnen tracken binnen hun eigen apps. Die info staat normaliter in de Gezondheid-app.

Spotify wil je gezondheidsgegevens

Nu blijkt dat Spotify ook op zoek is naar die gegevens. De dienst wil namelijk HealthKit ondersteunen. Daarmee krijgt de muziekdienst toegang tot een hoop data. Denk dan aan hoe lang en vaak je sport, hoeveel calorieën je verbrandt en nog veel meer. Dat is een hoop informatie; wat wil het bedrijf daarmee doen?



Op basis van al die gegevens wil Spotify – hoe kan het ook anders – persoonlijke afspeellijsten voorstellen. Zo vind je snel de juiste muziek voor tijdens het sporten, waardoor je lekker bezig blijft. Tenminste, dat is het idee natuurlijk. Het is aan de gebruiker daar toestemming voor te geven of gebruik van te maken.

Geen data zonder toestemming

En dat is iets dat we graag even benadrukken, want het is belangrijk. Zolang jij Spotify geen permissie geeft, heeft het bedrijf geen toegang tot je gegevens. Wel zo fijn. Op moment van schrijven is nog niet duidelijk hoe het bedrijf precies omgaat met dergelijke info, maar daar horen we later mogelijk meer over.

Een andere belangrijke kanttekening is dat deze functionaliteit nog niet beschikbaar is voor gebruikers. Er zijn enkel verwijzingen gevonden naar de mogelijkheid. Spotify heeft er zelf nog niets over naar buitengebracht, maar dat gebeurt ongetwijfeld op een later moment. Daar moeten we voor nu dus nog even op wachten.

