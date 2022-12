Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Spionnen-serie met Gary Oldman is terug op Apple TV+

Apple TV+ staat vol met ontzettend veel pareltjes. Een daarvan is een spionnen-serie met Gary Oldman. Maak kennis met Slow Horses.

Slow Horses is voor velen waarschijnlijk een onbekende naam. Onterecht, want dit is een echt pareltje met niemand minder dan Gary Oldman. Bereid je voor op een spionagethriller waarbij ook wat te lachen valt.

Spionnen en Gary Oldman op Apple TV+

Gary Oldman speelt in de Apple TV+-serie spionnen-baas Jackson Lamb bij MI5. Waarschijnlijk denk je daarbij vooral aan James Bond, maar doe dat maar niet. Hij heeft de leiding over de mislukkingen die op andere afdelingen zijn weggestuurd.

Het karakter van Gary Oldman zelf is zeker ook niet dat van de gemiddelde spion. Lamb is slordig en redelijk ongemanierd. Zo vloekt hij en laat hij scheten, maakt grove seksistische opmerkingen terwijl hij drinkt en rookt. Niet een echt inspirerende leider, dus. Toch functioneert hij wel.

De Slow Horses

In het eerste seizoen werkte Lamb (Gary Oldman) samen met de strenge adjunct-directeur van MI5 om een terroristische samenzwering te stoppen. Dat deed hij door middel van het aansturen van de Slow Horses, de afdeling van de spionnen die een enorme fout hebben gemaakt.

In het tweede seizoen van Slow Horses komen lang begraven geheimen uit de Koude Oorlog aan het licht. Deze vormen een dusdanig groot gevaar dat ze kunnen zorgen voor een bloedbad in Londen. Als een samenwerking met Russische criminelen een fatale wending neem, moeten de spionnen ervoor zorgen dat er geen ramp uitbreekt.

Slow Horses scoort ontzettend goed

Het eerste seizoen van Slow Horses is goed ontvangen door het publiek. De serie weet tot nu toe een 7,7 te scoren op IMDb. Op Rotten Tomatoes gaat het zelfs nog beter. Daar weet het 97 procent te behalen. Het tweede seizoen scoort zelfs rond de 8. Vooral Gary Oldman wordt geroemd.

De eerste twee afleveringen van Slow Horses met Gary Oldman zie je vanaf vrijdag 2 december op Apple TV+. Daarna komt elke week een nieuwe aflevering.