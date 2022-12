Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Volgens Apple zijn dit de beste Arcade games van het afgelopen jaar

Terugblikken: dat doet Apple deze week genoeg. Het Amerikaanse bedrijf laat vandaag bijvoorbeeld weten welke Apple Arcade-spelletjes op je iPhone het afgelopen jaar de meeste impact hadden of simpelweg het grootste genot waren.

Het is weer zover: Apple blikt als een malle terug op alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Maakt niet uit of het gaat om de beste apps, de meest beluisterde muziek of spelletjes op je iPhone: we moeten en zullen weten wat het beste van 2022 was. Die eerste twee zagen we al voorbij komen, die laatste is vandaag aan de beurt.

Apple Arcade: de beste spelletjes voor je iPhone in 2022

Wie geregeld spelletjes op zijn iPhone of iPad speelt kan zonder twijfel eens nadenken over Apple Arcade. De dienst zit boordevol fantastische titels waar jij jezelf uren mee kunt vermaken. Het mooie van Arcade: omdat je 4,99 euro per maand lapt krijg je niet te maken met advertenties of in-app aankopen. Feest, dus.

In mijn tijd met Apple Arcade heb ik me echt al met menig titel kunnen vermaken, maar welke spelletjes voor onder andere de iPhone zijn nu echt het allerbest? Dat antwoord heeft Apple zelf voor je:

NBA 2K22 Arcade Edition

The Oregon Trail

Angry Birds Reloaded

Sneaky Sasquatch

Cooking Mama: Cuisine!

Bloons TD 6+

Skate City

Warped Kart Racers

Solitaire by MobilityWare+

LEGO Star Wars: Castaways

SpongeBob: Patty Pursuit

Asphalt 8: Airborne+

Bridge Constructor+

Sonic Racing

LEGO Star Wars Battles

Mini Motorways

Fruit Ninja Classic+

Galaga Wars+

PAC-MAN Party Royale

Cut the Rope Remastered

Al deze spelletjes horen dus bij het aanbod waar je voor 4,99 per maand toegang tot krijgt.

Het beste van Music en de App Store

Zoals gezegd is het niet de eerste keer dat Apple terugblikt op het afgelopen jaar. Het Amerikaanse bedrijf onthulde bijvoorbeeld ook de grootste successen van artiesten op Apple Music en kwam met een lijst van de beste apps van 2022.

