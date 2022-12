Tim Cook bevestigt veelbesproken iPhone 15 Pro-gerucht in Japan

Al enige tijd ging het hardnekkige gerucht dat de iPhone 15 een camera van Sony krijgt. Apple CEO Tim Cook heeft dit nu bevestigd.

In een tweet tijdens het bezoek van Tim Cook aan Sony in Kumamotom Japan liet hij weten dat Apple al tien jaar met het Japanse bedrijf werkt om de beste camera’s te ontwikkelen. Hierdoor kunnen we er zeker van uitgaan dat ook de iPhone 15 een high-end Sony-camera krijgt.

Hoewel Apple normaliter niet vrijgeeft met welke partners zij samenwerken aan iPhones, werd al langere tijd aangenomen aangenomen dat Sony er één van is. De tweet van Tim Cook bevestigt dat dus.

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi

— Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2022