Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 heerlijke gratis schaats-apps die je deze week moet downloaden

We kunnen weer (even) het ijs op. Er komen namelijk nóg een paar nachten vorst. Deze 5 fijne gratis schaats-apps voor iPhone zijn dan ook absolute aanraders om te downloaden als je als schaatser weer je ijzers onderbindt.

Wees er deze week snel bij als je weer een keer oud en vertrouwd wilt glibberen op een ijsbaan of ondergelopen weiland. Eind van de week gaat het weer regenen en dooien, maar tot die tijd is ijsplezier het devies op de schaats.

De beste gratis schaats-apps voor iPhone

We kennen natuurlijk allemaal wel sport- en hardloop-apps voor de iPhone, maar schaats-apps bestaan ook! Dit zijn 5 gratis iOS-apps die je zeker even moet downloaden als je gaat schaatsen.

#1 IJsmeester toont de schaatser de beste plekken

Deze app heeft deze week een grote update gekregen. Het is geen enorm uitgebreide app, maar wat het wel doet is aangeven wat de ijskwaliteit is op bepaalde plekken. Schaatsers kunnen namelijk dankzij een smiley aangeven hoe goed het bevroren water is en of er veel gevaarlijke wakken zijn.

#2 De officiële iPhone-schaats-app van de KNSB

Dit is een gratis app voor de fanatiekelingen onder ons. GoSkate van de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaats Bond) meet bijvoorbeeld je rondetijden op veel ijsbanen in Nederland. Ook geeft de app je het laatste nieuws op schaatsgebied. Daarnaast krijg je updates van vrienden en van je schaatsvereniging. Het barst ook van de tips en kan je lessen boeken. Toch handig als je al enige tijd niet gereden hebt.

#3 Klassieke gratis ASICS Runkeeper: Hardloop-app

Runkeeper is een van de bekendste sports-apps van dit moment. Ogenschijnlijk lijkt deze alleen voor hardlopers bedoeld, maar je kan kiezen uit 30 sporten, waaronder schaatsen. Het toffe is ook dat het een Apple Watch-app heeft, zodat je als schaatser niet altijd je iPhone op zak hoeft te hebben.

#4 RondenTeller

Voor deze gratis iPhone-app heb je eigenlijk wel de MyLaps-sensor nodig, en voor een schaatser kost die al snel 60 euro. Daar krijg je overigens wel een jaarabonnement bij. Dit is absoluut een set-up bedoeld voor de serieuze schaatsers. Er is overigens ook een app voor de Apple Watch. De software geeft je in ieder geval een perfect overzicht van je prestaties door middel van overzichtelijke grafieken.

#5 Viking Rondetijden voor de fanatieke schaatser

Ben je een semiprofessionele schaatser en je hebt een coach: raadt hem of haar deze app aan. Deze is eigenlijk speciaal ontwikkeld voor de iPad en hiermee kan je schaatsers hun rondetijden langs de baan laten zien. Ook deze app is overigens gratis.

Dus zelfs als de dooi begint, ben je als schaatser met je iPhone alvast voorbereid op de volgende vorstperiode met deze gratis apps.