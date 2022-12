Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Samsung als inspiratie voor iPhone 14 Pro met gebogen schermranden

Samsung telefoons hebben sinds jaar en dag al gebogen schermranden. De één is er gek op, de ander moet er niets van hebben. Apple bracht een dergelijke schermtechnologie echter nooit op de markt, maar hoe had dat er bijvoorbeeld bij de iPhone 14 Pro uit kunnen zien?

Dat antwoord krijgen we deze week dankzij een Twitter-gebruiker met de naam fix Apple. De zelfbenoemde iPhone-hardware techneut pakte het nieuwe toestel beet en besloot de telefoon van het scherm te voorzien.

iPhone 14 Pro, maar dan als een Samsung Galaxy

Sinds 2014 zijn er talloze Samsung Galaxy-smartphones verschenen met een gebogen beeldscherm. Het zorgt enerzijds voor een strak uiterlijk, maar is anderzijds niet altijd heel gebruiksvriendelijk. Het grootste probleem: je raakt als consument soms onbedoeld het beeldscherm aan, waardoor de smartphone dingen doet waar je niet op zit te wachten.

Dat is waarschijnlijk de reden dat Apple een dergelijke oplossing niet toepast op zijn smartphones. Toch heeft Twitter-gebruiker @lipilipsi, ook wel bekend als fix Apple, zijn iPhone 14 Pro voorzien. En het resultaat mag er, wat ons betreft, best wel wezen.



Om de iPhone 14 Pro om te toveren heeft de techneut het roestvrijstalen frame uit het toestel gehaald. Vervolgens plaatste hij het nieuwe beeldscherm, zonder daar alle andere componenten voor te vervangen.

Geheime knop extreem belangrijk

Hoewel Apple zich dus officieel gezien nooit gewaagd heeft aan een iPhone 14 Pro met gebogen schermranden, richt het Amerikaanse bedrijf zich wel op andere zaken. Zo heeft het bijvoorbeeld een geheime knop aan de smartphone toegevoegd. Eentje die misschien handig is voor jou als consument, maar voor heel veel mensen extreem belangrijk zijn.

Waarom dat precies het geval is ontdekte ik persoonlijk in Napels. De Italiaanse stad is dé plek voor de Apple Developer Academy waar jonge studenten worden opgeleid om hun eigen applicaties te ontwikkelen. Op de academie sprak ik met Sarah Hellinger, de grote baas over toegankelijkheid binnen de App Store.

Benieuwd wat zij mij precies vertelde over die knop en waarom hij zo belangrijk is? Je leest het in het onderstaande artikel: