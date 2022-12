Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Safari-tabbladen groeperen voor een betere workflow: zo doe je het

Het aantal openstaande tabbladen in Safari stapelt zich al snel op. Soms zie je na een tijdje door de bomen het bos niet meer. Sinds de komst van macOS Monterey is daar iets aan te doen! Hoe dat zit, legt OMT-redacteur Sabine uit in dit artikel.

Met de functie Tabbladgroepen plaats je tabbladen in afzonderlijke mappen. Deze bereik je gemakkelijk via de zijkant van Safari. Zet de tabbladen die je gebruikt voor een bepaald project of over een bepaald onderwerp bij elkaar in een tabbladgroep, zodat je ze makkelijk kan terugvinden. Zo creëer je een betere workflow voor jezelf.

Safari: zo groepeer je tabbladen

Open Safari. In de zijbalk zie je aan de rechterkant een icoontje met een plusje in twee tabbladen. Druk hierop en selecteer Nieuwe lege tabbladgroep. Geef de tabbladgroep een naam en selecteer deze. Om een nieuw tabblad toe te voegen aan de groep, druk je op het plusje rechts in het menu. Het tabblad wordt automatisch toegevoegd.

In plaats daarvan kan je ook een website bezoeken in Safari en met je rechtermuisknop op de naam van de site klikken. Kies voor Zet in tabbladgroep en kies een locatie naar keuze uit. Om buiten de tabbladgroep te werken, maak je een nieuwe tabbladgroep aan of selecteer je het computericoontje boven Tabbladgroepen in het menu aan de zijkant.

Nieuw in macOS Ventura: deel tabbladgroepen

Met de komst van macOS Ventura is het ook mogelijk om tabbladgroepen te delen in Safari. Selecteer een tabbladgroep en druk op de drie puntjes die verschijnen. Druk op Deel tabbladgroep. Kies in de lijst een applicatie om het mee te delen, zoals Mail of Berichten.

Heb je de uitnodiging voor de tabbladgroep verstuurd? Er verschijnt een icoontje met een persoon bij de tabbladgroep, zodat je ziet dat het om een gedeelde map gaat. De ontvanger van je uitnodigingen kunnen zo gemakkelijk met dezelfde tabbladen in Safari aan de slag. Een nog betere teamworkflow kan haast niet.