Philips Hue helpt je de dag door met nieuwe functie

Philips Hue brengen je huis in de juiste sfeer als je bijvoorbeeld een romantisch avondje hebt, of een film kijkt. Toch kan het je ook helpen om op te staan en te relaxen gedurende dag. Nu komt er eindelijk een functie die je bij het laatste helpt.

Philips Hue heeft een nieuwe versie voor zijn app uitgebracht, 4.32 om precies te zijn. In de app is een feature toegevoegd waar eigenaren van de lampen al een lange tijd naar uitkijken. In de zomer deed moederbedrijf Signify al een poging, maar dat ging mis. Nu is de functie er alsnog, meldt HueBlog.

Natural Light met Philips Hue

Philips Hue werkt al een lange tijd aan Natural Light. Deze functie zorgt ervoor dat je gedurende de dag productief houdt en je helpt te ontspannen. Zo passen ze het licht aan op basis van de tijd en situatie. In de ochtend begin je met helder licht en in de avond verandert dat langzaam in warme kleuren.

Toch zijn niet alle Philips Hue-lampen geschikt voor deze nieuwe functie. Zo heb je naast de Bridge en de meest recente versie van de app ook White Ambiance of Color Ambiance-lampen nodig in de kamer waar je de functie gebruikt.

Zo werkt het

Je schakelt Natural Light in via de Philips Hue-app. Hiervoor moet je een nieuwe scene maken en vervolgens openen in de Hue Light Scene Gallery. Daar selecteer je Natural Light en je kunt er meteen aan beginnen.

Het mooie aan Natural Light is dat je de functie ook kunt aanpassen. Zo zet je met de app simpel de felheid van de lampen lager en verander je de duur van een tijdsblok. Wel moet een periode minimaal 30 minuten duren. Zo past de functie dus helemaal bij jou.

De functie Natural Light is al een tijdje in ontwikkeling. Philips Hue wilde de feature eigenlijk in de herfst van vorig jaar naar buiten brengen, maar dat ging niet door. Vervolgens kwam Natural Light in de zomer, in de app beschikbaar, maar werd deze er toch weer uitgehaald. Nu is die er dus alsnog.