De nieuwe iPad mini komt er echt en dit is wanneer

Er lijkt echt een nieuwe iPad mini te komen. Dat bevestigt Ming-Chi Kuo in een aantal nieuwe berichten op Twitter. Eerder waren er nog grote vraagtekens over het apparaat.

De iPad mini is een bijzonder gadget voor Apple. Qua formaat bevindt deze zich tussen de iPhone 14 Pro Max en de reguliere iPad. Juist vanwege die grootte was het de vraag of er toch een nieuw exemplaar zou komen, maar de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo komt nu met uitsluitsel.

Een nieuwe iPad mini komt eraan

In drie Tweets doet Kuo zijn informatie over de nieuwe iPad mini uit de doeken. “Ik denk niet dat Apple de iPad mini zal vervangen door een opvouwbaar exemplaar in 2025 zoals sommige media eerder voorspelden. De prijs van die tablet zou beduidend hoger moeten zijn dan die van de mini. Zo’n vervanging is dus onredelijk.

Ten tweede ontwikkelt Apple momenteel nieuwe iPad mini, met een nieuwe processor. Die zal naar verwachting tegen het einde van 2023 of het begin van 2024 worden verscheept.”



Een logische beslissing van Apple

Kuo is dus duidelijk, die iPad mini komt er dus en zijn beweringen snijden hout. De tablet zit in een heel andere prijsklasse dan een opvouwbare variant. Je ziet het terug in de telefoonmarkt, waar opvouwbare toestellen flink prijziger zijn dan de ‘reguliere’ smartphones.

🧐 Wie is Ming-Chi Kuo? Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en tevens één van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Een 100% score heeft hij niet, maar als Kuo het zegt is de informatie op z’n minst serieus te nemen.

De meest recente iPad mini komt uit september 2021. Het instapmodel met 64GB had toen een adviesprijs van 559 euro. Daar kan een opvouwbaar exemplaar echt niet aan tippen.

Helaas deed Kuo geen verdere details uit de doeken. We weten dus alleen dat de mini een nieuwe chip krijgt, wat vrij logisch is. Wat voor scherm en bijvoorbeeld wat de accuduur is, blijft nog een groot vraagteken.