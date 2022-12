Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Netflix kan inpakken: Apple TV+ dropt trailer voor laatste seizoen Servant

Wie kijkt naar het aanbod van Apple TV+ zou kunnen stellen dat de streamingdienst geen enkele kans maakt tegen grootheden als Netflix. Het aanbod is veel kleiner, de content een stuk specifieker. Kijk je puur en alleen naar kwaliteit, zoals bij de serie Servant, dan wordt het een heel ander verhaal.

Om het laatste seizoen van M. Night Shyamalan’s meesterwerk te promoten, dropt Apple TV+ vandaag de trailer van het laatste seizoen. Een seizoen dat, wat ons betreft, verdomd veel indruk zal maken.

Apple TV+ daagt Netflix uit met ‘Servant’

Fans die uitkijken naar het vierde seizoen van Servant krijgen van Apple TV+ alvast een voorproefje. De streamingdienst heeft vannacht namelijk de trailer van dat seizoen online gepubliceerd. Uiteraard als doel om de hype rondom de nieuwe afleveringen groter te maken.

Dat Apple zijn taak goed begrepen heeft mag duidelijk zijn. Servant behoort tot één van de eerste grote hits van de streamingdienst. De verwachtingen liggen dus hoog, maar het bedrijf kan uitstekend met die druk omgaan.

Apple TV+ zelf noemt het vierde seizoen ‘episch’ en ’emotioneel’. Vanaf de redactie kunnen we stellen dat we ons daar zeker bij aansluiten, ook al hebben we alleen de trailer nog maar gezien. Netflix lijkt het borstje nat te kunnen gaan maken.

🔥 Netflix vs Apple TV+ Netflix en Apple TV+ zijn enerzijds moeilijk te vergelijken door het verschil van aanpak, maar tegelijkertijd ook weer wel. Zo heeft Netflix de grotere titels die algemene kijkers aanspreekt, maar kiest Apple duidelijk voor kwaliteit boven kwantiteit. Het is dus maar waar je naar zoekt

Vanaf wanneer kan ik genieten?

De start van het vierde seizoen van Servant komt steeds dichterbij. Al moeten fans uiteraard nog wel heel even geduld hebben. Apple maakt bekend dat de eerste aflevering van 13 januari 2023 verschijnt. Lijkt misschien verweg, maar dat is dus nog iets meer dan een maand.

Wie overigens zin heeft om dit jaar nog te genieten van wat Apple TV+ je te bieden heeft, die kan genoeg bekijken. Collega Jeroen Kraak zette onlangs namelijk alle films en series op een rij die dit jaar nog verschijnen. Kans dat daar iets voor je tussenzit is best groot.

