macOS Ventura is uit en dit zijn awesome gratis nieuwe features

Apple heeft gisteren gratis macOS 13.1 Ventura uitgerold en er zijn veel nieuwe features. En we kunnen verklappen, er zijn een aantal hele fijne, nieuwe functionaliteiten.

Een maand nadat macOS 13 Ventura door Apple is uitbracht krijgen we nu al versie 13.1. Deze is absoluut het downloaden waard want je krijgt gratis en voor niets een aantal toffe nieuwe functies en een nieuwe app.

macOS 13.1 Ventura is helemaal gratis

Het fijne van de Mac-update is sowieso dat je er niets voor neer hoeft te tellen. Je kan als Mac-gebruiker checken of de update beschikbaar is voor je computer in je Systeeminstellingen. Mocht dat overigens niet zo zijn, omdat je Mac niet compatibel is met Ventura (omdat je machine bijvoorbeeld te oud is), dan biedt Apple ook Big Sur 11,72 en macOS Monterey 12.6.2 aan voor Macs die Ventura niet aankunnen.

Heb je echter mazzel met een nieuwe machine, dan krijg je sowieso een nieuwe app. Freeform was al een tijdje geleden aangekondigd en met de software kan je als creatieveling aan de slag met de software.

Freeform is een plek waar je kan schetst, schrijft, foto’s toevoegt en meer. Zie het als een white board-app die een heel creatief proces perfect vastlegt. Dat varieert van een werkproces tot bijvoorbeeld een moodboard voor een nieuw project. Je Freeform-project is daarnaast makkelijk te delen met vrienden of collega’s.

Apple voegt nu ook Advanced Data Protection toe in macOS Ventura. Deze iCloud-service zorgt voor eind-tot-eind-encryptie voor iCloud Backup, Notes, Photos en meer. Dus je hoeft dan zeker niet meer bang te zijn dat iemand mee zit te kijken of je data jat.

Deze optie is trouwens beschikbaar voor iedereen met een iPhone, iPad of Mac die draaien op respectievelijk iOS 16.2, iPadOS 16.2 of macOS 13.1 of later.

Je foto’s, notities, iCloud Drive, herinneringen en spraakberichten kun je dan ook veilig opbergen.

Kleine verbeteringen en bug-fixes door Apple

Naast grote zaken als Freeform en Advanced Data Protection pakt Apple ook gratis wat kleinere dingen aan met macOS 13.1 Ventura. Zo is het zoeken naar foto’s nu ook gebaseerd op de content.

Stel dat je bijvoorbeeld een foto van een hond terug wil vinden, dan tik je gewoon ‘hond’. Of wanneer je een ‘persoon’ zoekt, typ je gewoon ‘persoon’. We verwachten dat de resultaten dan wat overweldigend zijn, maar dat terzijde.

Daarnaast voegt Apple ook ‘participant cursors’ toe in Ventura wanneer je werkt in iCloud. Het is wat dat betreft vergelijkbaar wanneer je werkt in een gedeeld Google Doc met anderen.

En een zeer handige toevoeging in macOS is trouwens ook dat de Zoek Mijn-app nu beter helpt om AirTags, AirPods Pro (2e generatie) en andere Zoek Mijn-accessoires te traceren. Je stuurt daarbij net als op andere apparaten een geluidje uit.

Niet alle macOS13.1 Ventura-features zijn meteen beschikbaar in alle regio’s. Dus als je even wil kijken of deze gratis functies voor jou al beschikbaar zijn check je op de Apple Support-site.