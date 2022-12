Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Pimp het inlogscherm van macOS Ventura met een geanimeerde Memoji

Met de komst van macOS Ventura is het mogelijk om een geanimeerde Memoji toe te voegen aan je vergrendelscherm. Het is een toffe manier om je Mac te personaliseren, aangezien je jouw eigen Memoji telkens tegenkomt als je het apparaat inschakelt.

Tijd voor wat leven in de brouwerij? Het instellen van je eigen Memoji als profielfoto zorgt ervoor dat je hem tot leven brengt. De Memoji zal verschillende emoties tonen en in de cirkel bewegen tot je jouw Mac eindelijk ontgrendelt. Uiteraard volgt er een glimlach als je het apparaat eindelijk ontgrendeld hebt! Zo stel je het in.

Geanimeerde Memoji op macOS Ventura

Ga naar Systeemvoorkeuren en open Gebruikers en groepen. Selecteer je profielfoto en klik in het linkerpaneel Memoji aan. Klik vervolgens op de Memoji die je wil gebruiken of maak er een aan met het plusicoontje. Bij het tabblad Pose kun je de mimiek van je Memoji aanpassen en bij Stijl kun je een achtergrondkleur toevoegen. Zoom eventueel in met de slider linksonder. Wanneer je klaar bent, druk je op Bewaar.

Wanneer je jouw Mac met macOS Ventura inschakelt, staat jouw Memoji al op je te wachten. Niet snel daarna zal hij wat ongeduldig bewegen, totdat je je Mac ontgrendelt. Mocht je je wachtwoord verkeerd invoeren of een verkeerde vinger gebruiken voor Touch ID, dan zal je Memoji veranderen en zelfs wat geërgerd gaan kijken. Dit werkt overigens ook zo bij Animoji’s op je vergrendelscherm.

Wat is er nieuw in macOS 13?

De nieuwste versie van macOS verscheen in oktober van dit jaar en er is inmiddels al een macOS Ventura 13.1 uitgebracht. Deze versie van het besturingssysteem brengt een aantal nieuwe vet handige dingen met zich mee. Er is bijvoorbeeld Freeform-software die je kunt gebruiken om ideeën uit te werken en notities bij te houden. Ook kun je deze borden delen via FaceTime, om je creativiteit te delen en te bespreken met anderen.

Verder brengt macOS Ventura Stage Manager naar je Mac. Deze functie verandert de manier waarop je naar je vensters kijkt. De apps en vensters die je even niet gebruikt worden namelijk aan de zijkant van het scherm geplaatst. Zo moet het volgens Apple makkelijker worden om tussen verschillende apps te wisselen. Ook wordt Spotlight een stuk slimmer en kun je jouw iPhone gemakkelijk als webcam gebruiken.