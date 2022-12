Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

‘Gehackte MacIntosh’ van Apple blijkt de schattigste oplader ooit

Er zijn van die kleine apparaten die nerds warme gevoelens geven. Deze bizarre, superschattige Matrix-style oplader in MacIntosh-vorm voor je MacBook en iPhone is er een van.

De kunst van het hacken is wat mij betreft een van de mooiste dingen die je in de techwereld kan doen. En dat bewijst ook wel dit oplaadstation dat vormgegeven is als een oude Mac waar je drie kabels in kan stoppen. Of meer zoals een lekkere extra printerpoort, toentertijd. Maar goed.

Deze MacIntosh is een snellader voor je MacBook

Het bedrijf SharkGeek heeft namelijk een oplader gemaakt met 67W én je krijgt een display dat je aangeeft hoeveel je apparaat is opgeladen. Maar niet zomaar een display: je krijgt LEGO-stijl vallende Matrix-blokjes te zien ten opzichte van je lading. Just wow.

De tree gaat nog een stapje hoger omdat de oplader gebruik maakt van GaN-technologie. Daardoor kan je met gemak meerdere USB-C-apparaten opladen. Niet geheel overbodig met Apple-apparaten in één huishouden.

We zijn nu wel benieuwd of je per apparaat je downloadinfo krijgt in LEGO Matrix-stijl. Neen. Maar goed. Wel cool.

Sowieso is het indrukwekkend met hoeveel Apple-apparaten de Sharkgeek Retro 67W-oplader kan communiceren. Het is dus echter wel een veilige oplader dankzij een batterij die een interne check heeft van 180.00 keer per uur. Dus mocht ‘ie uit zijn voegen gaan dan heeft SharkGeek dit meteen door. We hopen dat er dan een alarm afgaat.

MacIntosch-oplader met enorm veel voltage

De oplader deelt de stroom tussen drie outputs. De eerste twee leveren stroom van 15W, maar de belangrijkste out geeft 45 W stroom. Zo blijft je MacBook in ieder geval vol genoeg.

De absurd schattige oplader kost op dit moment slechts 39 dollar op Starter. Daarna kost deze ook relatief weinig, 79 dollar als hij daadwerkelijk uitkomt, maar het moge duidelijk zijn om dus even snel te handelen. Dit wordt een hebbeding.

Het bedrijf is inmiddels druk bezig om de productie in gang te zetten en ze verwachten begin volgend jaar de eerste partijen te leveren.

Je moet dus nog wel even geduld hebben want de set wordt pas in 2023 verkocht. Opladen kan tot die die tijd nog wel subtieler natuurlijk voor je MacBook en iPhone.