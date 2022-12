Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Wordt je MacBook te heet? Zo check je de temperatuur (en dit doe je eraan)

Hoe goed de prestaties van een MacBook ook zijn, het apparaat kan van tijd tot tijd flink warm worden. Om oververhitting te voorkomen, wordt het tijd om de temperatuur van je MacBook in de gaten te houden (en er indien nodig wat aan te doen).

Het is belangrijk om de interne temperatuur van je MacBook in de gaten te houden. Als je MacBook te heet wordt, kan de laptop oververhit raken en zichzelf uitschakelen. Dat is niet bepaald handig wanneer je net bezig bent met iets belangrijks.

MacBook: hoe check ik de temperatuur?

Standaard geeft je MacBook geen temperatuur weer. Om de temperatuur toch te checken, zijn er verschillende opties. Je hebt keuze uit de simpelere CoconutBattery (gratis of 9,95 euro voor de pro-versie), het mooi vormgegeven iStatistica (6,99 euro of 11,99 voor de pro-versie) of het geavanceerde iStat Menus (11,99 euro).

Deze tools geven je niet alleen inzicht in de temperatuur van je MacBook, maar bieden ook een hoop andere toffe statistieken. Sommige tools bieden zelfs handige widgets, zodat je gemakkelijk inzicht krijgt in belangrijke processen.

Zo krijg je jouw laptop weer koel

Met de Activiteitenweergave op je MacBook (of een van de bovenstaande apps) is het daarnaast mogelijk om in de gaten te houden welke processen actief zijn en hoeveel inspanning ze vragen van onder meer je processor, grafische kaart en geheugen. Je vindt dit door Spotlight te openen met Command+Spatie en Activiteitenweergave in te voeren.

De temperatuur wordt hier niet getoond, maar je ziet zo wel in een oogopslag welke programma’s ervoor zorgen dat je MacBook zo warm wordt. Als je laptop te heet is, kun je applicaties die veel inspanning vragen het beste sluiten. Let ook op het aantal tabbladen dat je geopend hebt. Naarmate er meer open staan, zal je laptop namelijk warmer worden.

Hoe voorkom ik oververhitting?

De ideale temperatuur van je MacBook ligt volgens Apple tussen de 10 en 35 graden Celsius. Bepaalde MacBook-modellen hebben een ingebouwde ventilator om de boel koel te houden, maar bij de nieuwere laptops die op Apple-silicon draaien, ontbreekt een ventilator. We hebben dan ook een aantal tips in de aanbieding waarmee je dat voorkomt als je MacBook te heet wordt.