IT-manager die MacBook Pro koopt eindigt met doos hondenvoer

Een bijzonder verhaal uit Groot-Brittannië. Een gepensioneerde IT-manager kocht namelijk een MacBook Pro ter waarde van 1.370 euro op Amazon. In plaats van een nieuwe computer kreeg hij twee dozen hondenvoer.

Op Amazon kun je werkelijk bijna alles kopen: van de nieuwste boeken tot wasmiddel en van MacBook Pro’s tot hondenvoer. En laat dat laatste nou net het probleem zijn voor de Britse Alan Wood. Hij vertelt zijn verhaal aan de Britse pers.

MacBook Pro komen bij Amazon gaat compleet mis

Alan Wood is een gepensioneerde IT-manager en dus verwacht je wel dat hij weet wat hij koopt. Dat dacht hij zelf ook toen hij een MacBook Pro ter waarde van 1.370 euro op Amazon bestelde.

Wood was dan ook enorm blij toen hij de doos thuis ontving, maar dat veranderde in stress toen hij het pakket opende. In plaats van een nieuwe MacBook Pro vond hij twee pakken met hondenvoer. Om precies te zijn zaten daar 12 zakjes van 100 gram Pedigree in. Dat is bijna letterlijk de hond in de pot vinden.

Een foutje kan natuurlijk gebeuren bij een enorme webwinkel als Amazon, maar het probleem oplossen ging niet heel makkelijk. In eerste instantie weigerde de webwinkel hem te helpen. Hij kreeg zijn geld niet terug, tenzij hij de MacBook Pro weer zou inleveren. Maar ja, die had hij dus niet.

Zo loopt het af

Wood stuurde uiteindelijk het hondenvoer terug en zei dat hij meer dan 15 uur besteedde om de situatie op te lossen. “Hoe vaak ik ook belde, elk gesprek eindigde op dezelfde manier.” Pas toen hij de pers benaderde, loste Amazon het probleem met zijn MacBook op.

Het probleem van Wood is nu helemaal gefikst. Hij heeft verontschuldigingen van Amazon gekregen en het geld voor zijn MacBook Pro werd weer teruggestort. Eind goed, al goed dus.