‘Dit is wanneer je de nieuwe MacBook Pro kunt verwachten in 2023’

De nieuwe MacBook Pro-modellen laten al een flinke tijd op zich wachten. Gevoelsmatig had Apple ze mogelijk al aan kunnen kondigen, maar tot op heden is dat er niet van gekomen. Waarschijnlijk heeft dat iets te maken met productieproblemen; aangezien heel veel fabrikanten daar onlangs last van gehad hebben.

Sommige problemen zijn echter nog niet helemaal achter de rug; helemaal niet wanneer blijkt dat sommige fabrikanten nog steeds geregeld de deuren sluiten. Maar als we Bloomberg-redacteur Mark Gurman mogen geloven, lijken de grootste obstakels verleden tijd. Hij denkt te weten wanneer de nieuwe modellen van de MacBook Pro verschijnen.

Nieuwe MacBook Pro-modellen op komst

Met een beetje mazzel lanceert Apple namelijk de MacBook Pro met 14 en 16 inch schermen in 2023. Dat moet ergens aan het begin van het jaar gebeuren. De krachtige laptops krijgen dan formidabele processors, zoals de M2 Pro en M2 Max. Dit is allemaal gebaseerd op informatie uit het geruchtencircuit.

Verder lijkt het erop dat Apple geen markante veranderingen doorvoert aan het design of de functionaliteit van de MAcBook Pro. Naast krachtigere processors kunnen we nog wel sneller werkgeheugen verwachten, maar voorlopig blijft het daarbij. De huidige versies van de Pro verschenen in oktober 2021 met M1 Pro- en Max-chips.

🤔 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Apple werkt ook nog aan een iMac?

Naast de MacBook Pro doet Gurman nog een uitspraak over de nieuwe iMac waar Apple al een tijdje achter de schermen aan werkt. Volgens de journalist verschijnt die iMac, met een M3-processor aan boord, ergens aan het einde van 2023. Dat is dan nog op z’n vroegst — het kan dus zijn dat we straks 2024 moeten noteren.

Helaas geeft Gurman verder geen details over die iMac. De meest recente versie verscheen in april 2021 en werd destijds voorzien van de M1-processor. Geen verkeerde processor, maar inmiddels zijn er betere chips beschikbaar. Het wachten is nu op reactie van Apple; dan weten we waar we aan toe zijn.

Bloomberg