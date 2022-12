Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe een 20-inch opvouwbaar scherm de MacBook voorgoed kan veranderen

Het is slechts een gerucht, maar Apple zou aan een MacBook kunnen werken met een opvouwbaar beeldscherm van 20-inch. Iets dat de toekomst van de laptop (komt OMT-redacteur Mark Hofman later op terug) voorgoed kan veranderen.

Opvouwbare beeldschermen zijn hip. Nadat Royole en Samsung met dergelijke oplossingen aan de haal gingen, zijn er steeds meer bedrijven die zich wagen aan de technologie. Zo kondigde ASUS kort geleden zijn opvouwbare laptop aan en lijkt nu ook Apple met de gedachte te spelen.

MacBook met opvouwbaar beeldscherm

Als we The Elec mogen geloven werkt Apple hard achter de schermen aan een opvouwbaar beeldscherm. Niet voor de iPhone, zoals men eerder al dacht, maar voor de MacBook. Volgens ingewijden gaat het om een beeldscherm van 20-inch.

Mocht Apple een dergelijke oplossing daadwerkelijk hanteren, dan zal het de MacBook voorgoed veranderen. Het ontwerp voor de laptop ziet er namelijk compleet anders uit dan dat we gewend zijn. Best wel een dingetje, want het huidige ontwerp wordt al sinds begin jaren ’90 gehanteerd.

Hoewel we enthousiast zijn over een MacBook met een opvouwbaar beeldscherm, zal Apple ons nog wel enige tijd laten wachten. De bronnen melden namelijk dat het Amerikaanse bedrijf nog zo’n vijf jaar nodig heeft voor de ontwikkeling. Eer jij er dus de hand op kunt leggen zitten we waarschijnlijk al in 2027.

Het is overigens niet de eerste keer dat we iets te horen krijgen over een dergelijke MacBook. Begin dit jaar liet Ross Young, een betrouwbare bron op dit gebied, al weten dat de productie langzaam maar zeker van start is gegaan.

🤔 Wie is Ross Young? Ross Young is de CEO van de Display Supply Chain Consultants, ook wel bekend als de DSCC. Door zijn brede netwerk weet hij veel te vertellen over de toekomstplannen van Apple. Iets dat hij, met een accurate score van 92.9% op Apple Track, met succes doet.

Opvouwbare laptop is keiharde onzin

Eerlijk is eerlijk: ik ben enthousiast over de ontwikkeling waar Apple mee in verband wordt gebracht. Zo ben ik persoonlijk ook echt een voorstander van de opvouwbare smartphone en zie ik er echt een grote markt voor. Maar de opvouwbare laptop is nu eenmaal keiharde onzin.

Niet zozeer door de innovatie, wel door de naam. Een laptop vouwt namelijk al sinds het begin van de jaren 90, wat zeer verwarrend is. Zeker gezien het precies het toetsenbord is wat verdwijnt. Dus laten we het voor eens en altijd vaststellen: als we het hebben over een groot beeldscherm dat vouwt, hebben we het dus over een opvouwbare tablet.

Misschien een beetje kort door de bocht, maar in de Freakin’ Nerds-podcast leg ik het uitgebreider uit. Deze podcast maakt de redactie van One More Thing voor WANT.nl, de andere website waar het verantwoordelijk voor is.

De meest recente aflevering is hieronder te beluisteren: