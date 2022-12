Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

MacBook kopen? Deze 5 modellen zijn nu extra voordelig

Als je een laptop zoekt die veel kan, kom je al gauw bij een MacBook terecht. Er is echter een groot nadeel: de prijs. Gelukkig zijn er nu verschillende modellen goedkoper bij Bol.com.

De MacBook Air en Pro zijn ontzettend krachtige laptops waarmee je tijdens je werk en studie goed uit de voeten kan. Toch is de hoge prijs wel een enorme drempel om er een aan te schaffen. Gelukkig kan het nu goedkoper bij Bol.com.

M2 MacBook Air en Pro met korting bij Bol.com

Bol.com heeft verschillende recente MacBook-modellen in de aanbieding. Dat betekent dat je nu minder betaalt voor een exemplaar. En dat is handig aangezien je ze niet zo vaak met korting kunt aanschaffen. Hier komen onze favorieten.

M2 MacBook Air 256 GB 8-core (2022)

De nieuwe MacBook Air heeft de bekende M2-chip, waardoor je zware taken tot wel 38 procent sneller uitvoert dan de M1. Daardoor is de computer enorm snel en krachtig. Op een volle batterij gaat deze 18 uur mee. Alle onderdelen zijn zo geplaatst dat het volume met 20 procent is afgenomen.

De nieuwe M2 MacBook Air is nu goedkoper bij Bol.com. Voor het model met een 8-core GPU en 256 GB SSD betaal nu maar 1.319 euro.

M2 Air 512 GB 10-core (2022)

Heb je net wat meer nodig van je MacBook Air? Dan kun je ook gaan voor het 10-core exemplaar met 512GB geheugen. Deze is net wat krachtiger dan het voorgaande model.

Ook dit exemplaar is goedkoper bij Bol.com. Normaal betaal je 1.699 euro, maar nu heb je ‘m voor 1.599 euro.

M2 MacBook Pro 512 GB (2022)

Voor hetzelfde geld kun je ook een M2 MacBook Pro kopen met 512 GB schijfruimte en 8 GB RAM. Net zoals bij de Air zit ook in dit model de M2-chip voor krachtige prestaties. De batterij gaat tot 20 uur mee. Zo hoef je ‘m maar eens in de 2 dagen op te laden als je ‘m gebruikt voor lichter werk.

Met het Liquid Retina XDR-scherm zie je ontzettend veel detail in foto en video. Ideaal dus als je de MacBook gebruikt voor foto- of videobewerking. Zoals gezegd heb je de laptop via Bol.com voor 1.599 euro in huis.

M2 Pro 256 GB (2022)

Heb je voldoende aan minder schijfruimte, maar wil je wel meer RAM geheugen? Dan kun je voor 1.599 euro ook deze Pro krijgen. Dit model heeft een 256 GB SSD, maar wel 16 GB RAM.

M1 Pro MacBook Pro (2021)

Laat je niet in de luren leggen door de M1 Pro-chip, want dit is echt een krachtig bakbeest. In tegenstelling tot de eerder genoemde M2 MacBook Pro heeft deze een 14-core chip, waardoor deze computer heel snel is. Deze haalt een snelheid van 3.6 GHz.

Bovendien is het scherm net wat beter. Dit beeldscherm heeft namelijk een verversingssnelheid van 120 Hz in plaats van 60 Hz. Ook gaat de batterij wat langer mee. Je scoort ‘m met 230 euro korting voor 1.949 euro.