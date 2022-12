Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Mac in de make-over: hoe je Apple-computer er compleet anders uit kan zien

Een Mac of MacBook is een van de fijnste computers die je kunt aanschaffen. Toch kan de interface een behoorlijke puinhoop zijn. Dat hoeft echter niet het geval te zijn, want je kunt dit makkelijk aanpassen. OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt je hoe.

Als je zowel een Mac als Windows PC gebruikt, zie je meteen behoorlijke verschillen. Een van de zaken die je waarschijnlijk als eerst zal opvallen, is het andere uiterlijk. Mocht je dat bij je Mac of MacBook toch anders willen, dan zijn daar oplossingen voor.

Geef jouw Mac of MacBook een makeover

Jouw Mac of MacBook heeft een standaard uiterlijk. Toch is dat makkelijk aan te passen naar jouw smaak. Wij geven je vijf tips om dat te doen.

#1 Een nieuwe achtergrond

Dit is natuurlijk de snelste en simpelste manier om je Mac of MacBook een compleet andere uitstraling te geven. Hiervoor ga je naar Systeemvoorkeuren –> Bureaublad en schermbeveiliging. Je kunt daar kiezen uit de dynamische achtergronden van Apple, maar ook jouw eigen foto’s toevoegen.

Je kunt in het menu zelfs kiezen om de afbeelding om de zoveel minuten te laten veranderen. Leuk als je elke keer geïnspireerd wil raken door de achtergrond voor je Mac. Hiervoor selecteer je het album dat jouw MacBook mag gebruiken.

#2 Kies andere kleuren

Ben je de standaardkleuren van je Mac-menu helemaal zat? Dan pas je die simpel aan en kies je een kleur die helemaal bij je past. Misschien is dat groen, of wellicht knalroze? Hiervoor ga je naar Systeemvoorkeuren –> Algemeen. Daar ga je naar Accentkleur ->Markeringskleur.

Heb je dat gedaan? Dan zie je dat jouw vensters en menu’s op je Mac of MacBook een andere kleur hebben.

#3 Pas het Dock van je Mac of MacBook aan

Laten we eerlijk zijn, het Dock maakt een Mac echt een Mac. Maar ook die kun je simpel aanpassen, zodat jouw MacBook er anders uitziet. Je kunt natuurlijk simpel apps weghalen door op verwijderen te drukken en andere apps toe voegen door ze erin te sleuren.

Maar er is natuurlijk meer. Je kunt het Dock verplaatsen, het formaat wijzigen en de zoom van de pictogrammen instellen. Hiervoor ga je naar Systeemvoorkeuren –>Dock & Menubalk.

Bovendien is het ook mogelijk om het Dock volledig aan te passen door programma’s van derden. Je kunt bijvoorbeeld uBar gebruiken, waardoor deze net op de taakbalk van Windows lijkt. Ideaal voor gebruikers met heimwee.

#4 Geef je Mac of MacBook gepersonaliseerde icoontjes

Tijd voor de wat ingewikkeldere opties. We kennen natuurlijk allemaal de standaardicoontjes van de verschillende apps. Vind je het Safari-, of Keynote-logo veel te saai? Dan kun je deze veranderen in de afbeelding die jij wil.

Hiervoor moet je de afbeelding die je wil eerst omzetten tot een ICNS-extensie. Je kunt kiezen om icoontjes te downloaden via het internet, maar je kun te ze ook zelf maken en omzetten via een programma als deze.

Om een pictogram te wijzigen kopieer je de nieuwe eerst (CMD+C) en daarna selecteer je de map waarvan je het pictogram wil vervangen. Dat doe je door Bestand –>Info ophalen. In het infoscherm selecteer je het pictogram en dan voer je Bewerken –>Plakken uit.

#5 Geef jouw apps een makeover

Het kan allemaal nog net wat persoonlijker op jouw MacBook. Zo is het ook mogelijk om individuele apps een makeover te geven. Zo kies je er bijvoorbeeld voor om het uiterlijk van e-mails aan te passen in de Mail-app. Hiervoor ga je naar Voorkeuren –>Lettertypen. Je verandert daar ook kleuren van e-mails.

Zelfs jouw Terminal kan een compleet nieuw uiterlijk krijgen. Als je deze open hebt staan, kies je je voor Voorkeuren –>Profielen. Daar heb je de keuze uit verschillende thema’s.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Je kunt het per app aanpassen door dus naar Voorkeuren te gaan als je het desbetreffende programma hebt geopend. Natuurlijk kun je bij de ene app meer aan passen dan de ander.