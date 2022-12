Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Rapid Security Response: hoe Apple razendsnel je Mac of MacBook wil fixen

Maak je gebruik van een Mac of MacBook? Dan doe je er volgens Apple goed aan zo snel als mogelijk een specifieke update te downloaden. Deze update bevat namelijk Rapid Security Response. Hoewel zo’n update eerder al voor iPhone uitkwam (tweemaal, zelfs), is dit de eerste keer dat we hem op macOS tegenkomen.

De update is nu voor iedereen met een Mac of MacBook beschikbaar, in bètavorm. Dit is dus de eerste keer dat een dergelijke update dit platform bereikt. En daardoor weten we voor nu even niet of die daadwerkelijk problemen aanpakt. Het kan ook zijn dat Apple de functionaliteit een keer test via de macOS-bèta.

Download de update voor Mac 0f MacBook

Als bètatester hoef je overigens weinig te doen voor het downloaden van de update. Want die installeert jouw Mac of MacBook automatisch op het moment dat je de computer opstart. Daarnaast is het goed om te weten dat Safari ook automatisch updatet wanneer je dat programma daarna opstart.

Eerder bracht Apple de Rapid Security Response al tweemaal uit voor iPhone. Gelukkig ging dat in beide gevallen om een test en is het dus nog niet nodig geweest om kritieke problemen aan te pakken. Dit doet Apple om ervoor te zorgen dat de functie werkt wanneer die echt een keertje nodig zou zijn.

Apple pakt de problemen aan

En dat is fijn om te weten. Want tot nu toe moesten Mac- en MacBook-gebruikers wachten totdat Apple problemen aanpakt met grote softwarereleases. Het bedrijf was eerder niet echt in staat rap te reageren op kritieke problemen. Maar nu lijkt het erop dat dit dus wel kan, waardoor gebruikers veilig kunnen werken.

Wat Rapid Security Response precies inhoudt, laat zich nu niet meer raden. Met deze functionaliteit kan Apple ontzettend snel belangrijke updates uitbrengen op Mac, MacBook en iPhone, waarmee het problemen kan oplossen vlak nadat ze opduiken.

