Bouw met LEGO je eigen mechanische toetsenbord voor Mac & PC

Het is eindelijk mogelijk om je eigen mechanische toetsenbord te bouwen dankzij LEGO. MelGeek brengt na een Kickstarter-campagne eindelijk de awesome Pixel op de markt.

Je hebt vast wel eens naar je toetsenbord gekeken en hebben gedacht: “wat ontzettend saai!”. MelGeek deelt die gedachte en heeft daarom een Kickstarter opgezet zodat je jouw eigen LEGO-toetsenbord kunt bouwen. De Pixel is vanaf deze week te koop voor (vooralsnog) 199 dollar.

Tikt een mechanisch toetsenbord van LEGO lekker?

De eerste vraag die rijst is: tikt zo’n mechanische toetsenbord prettig? Ongetwijfeld heb je in je leven vast wel eens het ‘plezier’ gehad om op een LEGO-steentje te staan om vervolgens te creperen. Het lijkt dan ook niet prettig om vrijwillig met je tengels op die steentjes van de Pixel te gaan rammen.

Wees gerust, de LEGO-toetsen an sich hebben geen noppen. Het is echter wel mogelijk om de toetsen te vervangen. Dus mocht je liever een mini-fig hebben op de Enter-knop van je mechanische toetsenbord dan is dat prima mogelijk.

Daarnaast is het mogelijk om blanco toetsen aan te schaffen, die kun je vervolgens ook naar eigen inzicht aanpassen, zoals bijvoorbeeld ook op de Keychron Q5. In de software kan je daarnaast elke LEGO-toets een eigen functie geven en zelfs sneltoetsen programmeren.

Draadloos gemak met Pixel

Los van het feit dat het sowieso een tof toetsenbord is, is deze ook nog eens draadloos. Maar MelGeek weet dondersgoed dat we vaak onze USB-dongel kwijtraken. Daarom heeft het bedrijf een verdraaid handig compartimentje gemaakt aan de zijkant van het mechanische toetsenbord.

Mocht je nu ineens de kriebels krijgen om een Pixel te kopen, maar nog geen idee hebben wat je ermee wilt doen, dan helpt MelGeek je ook uit de brand. Op de site GeekMade kun je namelijk al aan de slag met het ontwerpen van je nieuwe mechanische toetsenbord van LEGO.

Het Pixel-toetsenbord van LEGO is zoals gezegd vooralsnog te bestellen voor 199 dollar. De retail-prijs zal waarschijnlijk 269 dollar worden. Het mechanische toetsenbord is compatible met MacOS, Windows, Linux, iOS en Android.