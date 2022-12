Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Schreeuw de longen uit je lijf met nieuwe karaoke-functie Apple Music

Om de onrust tijdens de feestdagen nog een beetje groter te maken komt Apple met een heerlijke functionaliteit. Schreeuw binnenkort de longen uit je lijf met Apple Music Sing.

De nieuwe functionaliteit voor de muziekstreamingdienst werd vanmiddag door middel van een persbericht onthuld. Het gaat om een toevoeging aan de huidige mogelijkheden om songteksten van je favoriete nummers te bekijken.

Karaoke is koning met Apple Music Sing

Apple Music biedt consument al enige tijd songteksten aan. Via een speciale knop is het mogelijk om niet alleen te zien waar je favoriete artiest over zingt, maar ook om een poging te wagen je innerlijke Elton John boven water te toveren.

Voor sommige mensen was de functionaliteit genoeg om een leuke karaoke-avond te houden. Want laten we eerlijk zijn: tante Truus schreeuwt met al het gemak van de wereld de oorspronkelijke artiest recht uit de speakers. Maar over het algemeen is het niet ideaal voor de echte fanatieke karaoke-fan.

Precies om die reden is Apple Music Sing in het leven geroepen. Middels deze functie kunnen bestaande abonnees de stem van de artiest uit hun favoriete nummers halen, om zo zelf te schitteren. Dat gebeurt via een schuifje, dus je kan de artiest ook gewoon wat zachter schuiven, terwijl de muziek hetzelfde volume houdt. Eerlijk is eerlijk: ik heb een prachtige Celine Dion in huis die staat te popelen om zichzelf aan de wereld te tonen.

Wanneer en waar precies beschikbaar

Het is nog heel even wachten voordat de functionaliteit officieel beschikbaar is. Een exacte datum heeft Apple in het persbericht van vanmiddag niet genoemd, maar Apple Music Sing zal eind deze maand beschikbaar moeten zijn. Ongelukkig genoeg net op tijd voor de feestdagen.

Wie de functionaliteit wil gebruiken hoef alleen de songteksten bij de nummers in Apple Music aan te zetten. Dit kan zowel op de iPhone als de iPad en de nieuwe Apple TV 4K. Druk hiervoor binnen het afspeelvenster op het kleine spraakbubbeltje met de quote-tekentjes erin.

Overigens benieuwd welke nummers, artiesten en albums afgelopen jaar het meeste losmaakten binnen de streamingdienst? Dan is onderstaand artikel zeker interessant voor je: