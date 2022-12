Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Made in America: nieuwe Apple-chips komen (on)gewoon uit de States

Joe Biden is trots en Tim Cook meer dan tevreden. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat Apple een belangrijk deel van de productie naar huis haalt. Daardoor is het Amerikaanse bedrijf minder afhankelijk van Aziatische productiepartners. “Dit kan nog wel eens een game-changer zijn”, aldus Biden.

In de staat Arizona in de Verenigde Staten staat tegenwoordig een nieuwe TSMC-fabriek. Daar vond deze week een persevenement plaats, waar zowel Apple-CEO Tim Cook en Joe Biden, de president van de VS, bij aanwezig waren. Aan het einde van het evenement zei Cook processors uit deze fabriek te willen gebruiken.

Nieuwe Apple-chips: Made in America

Cook is ontzettend blij met het feit dat een deel van de Apple-chips straks uit de VS komt. “We kunnen die chips heel trots het predicaat ‘Made in America’ geven”, zegt de CEO. Deze fabriek is volgens de topman nog maar het begin. “Vandaag beginnen we met het combineren van TSMC’s expertise en de ongeëvenaarde Amerikaanse vindingrijkheid.”

“We investeren in een sterkere, heldere toekomst. We planten onze zaadjes in de woestijn van Arizona. En bij Apple zijn we trots dat we die kunnen helpen groeien”, zo sluit Cook af. De Amerikaanse president Joe Biden wilde hier ook graag nog iets overzeggen. Hij wil vooral overbrengen hoe trots hij is hierop.

Joe Biden is trots

“Apple moest eerst alle geavanceerde chips uit het buitenland halen, maar nu brengt het een deel van de bevoorradingsketen naar huis. Dit kan nog wel eens een game-changer zijn”, zegt Biden. De fabriek is momenteel nog niet open. Maar wanneer dat wel gebeurt, dan maakt het straks 4- en 3nm-processors.

Die chipsets komen dan onder meer terecht in toekomstige A- en M-processors van Apple. TSMC spendeert meer dan veertig miljard dollar aan twee fabrieken in Arizona. De eerste moet in 2024 opengaan en de tweede ergens in 2026. Samen moeten ze goed zijn voor 600.000 wafers per jaar.

