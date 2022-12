Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone SE 4 komt waarschijnlijk later of misschien wel helemaal niet

Mogelijk stelt Apple de release van de iPhone SE 4 uit. Maar de kans is aanwezig dat het bedrijf uit Cupertino de nieuwe smartphone helemaal annuleert. De telefoon moet ergens in 2024 uitkomen, maar dat is nu dus niet meer zeker. En dat heeft alles te maken met (het uitblijven van) de populariteit van het toestel.

Niet alleen de iPhone SE 3 verkoopt slecht. Ook andere, betaalbare smartphones van Apple doen het beduidend minder goed. Dan hebben we het over de iPhone 13 mini en iPhone 14 Plus. Aangezien Apple voor de SE van 2024 een grote upgrade gepland heeft staan, is die mogelijk niet (meer) de investering waard.

Toch geen iPhone SE 4?

Apple wil naar verluidt de iPhone SE 4 namelijk voorzien van een groot scherm. Maar daar zijn hogere kosten aan verbonden, en daardoor ook een hogere verkoopprijs. En dan is het dus nog maar de vraag of alles de investering waard is. En dan hebben we nog de wereldwijde recessie die in 2023 op ons dak valt.



My latest survey indicates that Apple will likely cancel or postpone the mass production plan for the 2024 iPhone SE 4. I think this is due to the consistently lower-than-expected shipments of mid-to-low-end iPhones (e.g., SE 3, 13 mini, and 14 Plus), — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 21, 2022

Voor 2023 staat een jaar vol zwaar weer gepland. Bedrijven die goede zaken willen doen, kunnen zich dan beter focussen op producten die wel goed verkopen. Dat betekent dat minder goed verkopende dingen dus beter geschrapt kunnen worden. En dat betekent mogelijk het einde van de iPhone SE 4 voor 2024.

Een perfecte storm

Zo kom je dus eigenlijk uit op een perfecte storm van ontwikkelingen die een impopulair product de nek kan kosten. En dat terwijl er toch mensen zijn die uitkijken naar kleinere en handzamere smartphones in het algemeen. Maar goed, als blijkt dat het voor Apple de investering niet waard is, dan is dat doorslaggevend.

Het lijkt er voorlopig op dat Apple zich in 2023 en 2024 alleen wil concentreren op high-end iPhones. Mogelijk betekent dit ook het einde van het nieuwe Plus-model, dat eveneens niet heel populair lijkt te zijn. Wellicht dat de SE later nog een keer terugkeert, wanneer de markt bedaart en componenten goedkoper geproduceerd kunnen worden.

