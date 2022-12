Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De do’s en don’ts voor het schoonmaken van je iPhone

Als je een iPhone hebt, is een ding zeker: je telefoon wordt vies. Het is dan ook aan te raden om het toestel regelmatig schoon te maken. Maar wat moet je doen, en wat juist niet? Wij vertellen het je.

Jouw iPhone is waarschijnlijk hetgeen wat je elke dag het meest aanraakt. Daardoor is het toestel ook een broeinest van bacteriën. Het loont dus om ‘m regelmatig schoon te maken. Maar hoe doe je dat nu, en wat kun je beter laten?

Zo maak je jouw iPhone schoon

Laten we beginnen met hoe je het beste jouw iPhone schoonmaakt. Hier komen alle stappen die je moet nemen. Als eerste is het natuurlijk logisch dat je jouw telefoon uitzet. Haal ook alle accessoires die in en om de telefoon zitten weg. Gedaan? Dan kunnen we nu echt aan de slag!

Veeg je iPhone af met een schone microvezeldoek en maak die indien nodig licht vochtig met water. Om je iPhone te desinfecteren gebruik je vervolgens een (zak)doekje met alcohol. Gebruik een tandenstoker of een satéstokje om moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen. Pas wel op dat je met dat stokje niet prikt door de roosters, microfoons en andere belangrijke onderdelen.

Als je deze stappen hebt gevolgd is je iPhone weer helemaal schoon en klaar voor gebruik. Natuurlijk wordt die weer in no-time vies, dus het is handig om deze stappen regelmatig te herhalen.

Andere manieren om je iPhone schoon te maken

Er is ook een andere manier om je iPhone schoon te maken. Er zijn speciale UV-Sterilizer te koop. Deze doden meet dan 99 procent van de bacteriën door vijf tot tien minuten lang een hoge dosis UV-licht op de telefoon te schijnen.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een screenprotector te gebruiken. Zo houd je het scherm van je iPhone schoon. Wel moet je natuurlijk de protector zelf regelmatig reinigen.

Dit moet je vooral niet doen

Goed, je weet nu wat je wel moet doen, maar er zijn ook een aantal zaken die je beter kunt laten. Het spreekt natuurlijk voor zich dat je alle kabels eruit haalt. Ook is het belangrijk om geen luchtdrukreiniger of perslucht te gebruiken.

De laatste tip, maar zeker niet de onbelangrijkste, is dat je absoluut geen ander schoonmaakmiddel moet gebruiken dan alcohol. Laat dus de bleek en de waterstofperoxide in de kast staan en gebruik die niet. Deze middelen kunnen de iPhone flink beschadigen.