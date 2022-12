Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom de iPhone mini zomaar eens zijn comeback kan maken

De iPhone mini was een ideaal toestel voor mensen die een compacte en een niet te dure iPhone wilden. De telefoon werd dit jaar echter door Apple geschrapt. Toch kan dat maar tijdelijk zijn.

De afgelopen jaren kwam er naast de gewone iPhone, Pro en Pro Max ook een mini uit. Dit jaar is het echter anders. De mini werd vervangen door de Plus. Dat lijkt echter niet zo’n succesvolle overstap te zijn. Hoe gaat Apple verder?

Hoewel Apple nooit de echte verkoopaantallen van telefoons communiceert, lekt er hier en daar wel eens wat uit. Dit keer is er informatie terechtgekomen bij de Koreaanse Yex1122. Een lekker die het regelmatig bij het goede eind heeft. Hij weet iets bijzonders te melden.

Het gaat niet zo goed met de iPhone 14 Plus

Het gaat niet goed met de iPhone 14 Plus. Die kampt met tegenvallende verkoopaantallen. Hoewel de mini eerder ook niet zo goed verkocht werd als verwacht, waren dat betere resultaten dan de Plus.

Doordat de cijfers van de iPhone Plus flink achterlopen op de verwachtingen, kan de line-up van de iPhone 15 wat veranderen. Apple heeft volgens hem dan ook verschillende ideeën in het hoofd.

Het verschil tussen de gewone iPhone en de Pro-modellen moet daarom kleiner worden. Deze is het afgelopen jaar juist vergroot. Dat is vooral te merken aan de verschillende chips in de toestellen.

Verschillen verkleinen

Het verschil kan op verschillende manieren verkleind worden. Zo kan het zijn dat het Dynamic Island naar de gewone modellen komt en zou het wellicht zo kunnen zijn dat de prijs van de 14 Plus wordt verlaagd.

Toch is het niet heel raar dat de iPhone 14 Plus slecht verkoopt. De enige voordelen die het toestel heeft zijn een groter scherm en batterij. De mensen die daarna op zoek zijn komen echter eerder uit bij de Pro Max omdat deze veel meer features heeft. Omdat de prijs van de Plus duurder is dan de reguliere iPhone, maken die mensen toch eerder de stap naar de Pro Max.

Een goed idee is daarom om gewoon de mini een comeback te laten maken. Dit model is goedkoper en door het kleinere model echt anders dan wat Apple heeft. Hier is dus een andere doelgroep voor. Wellicht dat we dan toch de iPhone 15 mini terugzien.