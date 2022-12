Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 16.2 maakt AirDrop veiliger, maar ook een stuk omslachtiger

Binnenkort verschijnt de iOS 16.2-update voor je iPhone. Middels deze weg brengt Apple een hoop nieuwe functionaliteiten, maar legt het zijn gebruikers ook een limiet op. In ieder geval op het gebied van AirDrop, dan.

Wie zijn iPhone openbaar heeft staan voor het verzenden en ontvangen van bestanden via AirDrop, kan op dit moment eindeloos doorgaan. In iOS 16.2 gaat daar verandering in komen en moeten consumenten het met een limiet van 10 minuten doen.

iPhone-gebruikers krijgen limiet AirDrop

Volledig nieuw is de functionaliteit overigens niet. Apple rolde het limiet vorige maand al uit voor gebruikers in China. Dat ‘de rest van de wereld’ voorzien zou worden leek overigens al vast te staan, maar wanneer dit zou gebeuren wisten we tot op heden nog niet.

De Release Candidate van iOS 16.2, de volgende grote update voor je iPhone, bevestigt de komst van het AirDrop-limiet. Betatesters zijn de functie tegengekomen en hebben de beperking van 10 minuten inmiddels ook al ondervonden.

Wie zijn AirDrop heeft ingesteld op Alleen contacten krijgt niet te maken met het limiet. Het geldt dus alleen voor iPhone-gebruikers die zichzelf openbaar laten zien. Vervolgens moeten zij dus iedere tien minuten hun AirDrop weer inschakelen om bestanden te kunnen ontvangen en versturen.

🧐 Wat is een Release Candidate? Een Release Candidate (RC) is de laatste fase in het ontwikkelingsproces van software. Het is de versie die alle consumenten krijgen bij de volledige uitrol.

Veel controverse over China

Dat Apple de functionaliteit eerder uitbracht in China heeft overigens voor aardig wat ophef gezorgd. Terecht, want het Amerikaanse bedrijf deed dit voor de regering van het land. Die verzocht ‘vriendelijk’ de functie te deactiveren, nadat er verschillende posters tegen President Xi JinPing en de regering rondgingen.

Wanneer iOS 16.2 precies verschijnt is op dit moment nog niet duidelijk, maar lang kan de update niet meer op zich laten wachten. Naast de AirDrop-functie krijgen iPhone-gebruikers ook toegang tot meer opties voor het vergrendelscherm en de nieuwe Freeform-app.