Hoe jij je iPhone kunt gebruiken om jouw lengte op te meten

Ben je benieuwd naar hoe groot je echt bent, of heb je juist vragen over de lengte van iemand anders? Met je nieuwe iPhone is het geen enkele moeite om daar achter te komen. OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt je precies hoe.

Size doesn’t matter? Soms wel degelijk, maar dan moet je natuurlijk wel de juiste lengte weten. Daarvoor hoef je niet meer te klungelen met een meetlat of -lint. Je iPhone is namelijk voldoende om je lengte op te meten. Zo zit je nooit meer verkeerd.

Lengte meten met je iPhone

Om de functie te kunnen gebruiken moet je wel een iPhone met LiDAR-scanner hebben. Dat betekent dat de iPhone 12, 13 of 14 Pro (Max) geschikt zijn. Lengtes kun je meten met de Meten-app die al op je toestel is geïnstalleerd door Apple.

Heb je de checklist overleefd? Dan kunnen we het nu hebben over het opmeten van de lengte met de iPhone. Hiervoor open je dus zoals gezegd de Meten-app. Richt vervolgens jouw telefoon op de persoon waarvan je de lengte wil weten. Het is hiervoor wel van belang dat je de persoon op je scherm van top tot teen kunt zien, anders kan de app zijn werk niet doen.

Als dat allemaal gelukt is, zie je op een gegeven moment een lijn verschijnen die van top tot teen gaat. Je kunt zelf kiezen of je de lengte in inches of centimeters wil zien. Hiervoor ga je op je iPhone naar Instellingen en vervolgens de Meten-app. Kies daar tussen Imperial of Metrisch.

Staan of zitten

Het mooie is dat de Meten-app op je iPhone niet alleen je lengte meet als je staat, maar ook zittend is het geen probleem. Dat lijkt misschien nutteloos, maar dat is het zeker niet. Zo kun je optimaal de hoogte van je bureau of bureaustoel meten, zodat je recht zit. Dat is weer goed voor je rug.

Om de lengte precies te meten op de iPhone gebruik je de knop die rechts onderaan in de Meten-app verschijnt. Zo heb je de afmeting precies bij de hand en dat is hartstikke handig.