iPhone kan razendsnel foto’s verplaatsen (maar bijna niemand kent het)

Met een handig trucje op je iPhone kun je foto’s razendsnel verplaatsen van de ene app naar de andere. Het gaat niet alleen om foto’s trouwens, maar ook om video’s en andere bestanden. Vrij weinig mensen zijn op de hoogte van dit trucje, maar daar komt nu verandering in!

Om dit voor elkaar te krijgen zal je meerdere vingers moeten gebruiken, maar als je het trucje eenmaal doorhebt, zal het je zeeën van tijd besparen. Je hoeft in elk geval nooit meer op de Deel-knop te drukken om foto’s te verplaatsen. OMT-redacteur Sabine legt je uit waar ze het in vredesnaam over heeft.

iPhone: zo verplaats je razendsnel foto’s

Houd een foto ingedrukt en sleep deze naar boven of naar beneden, waarna de voorbeeldweergave kleiner wordt. Tik vervolgens met een andere vinger eventueel op andere foto’s om ook deze te kunnen verplaatsen. Gebruik je andere vinger nu om naar een andere app te schakelen, terwijl je de zojuist geselecteerde foto’s nog altijd met die eerste vinger vasthoudt. Laat de foto’s vervolgens los in de app waar je ze naartoe wil verplaatsen.

Je kunt deze handige feature gebruiken met een hoop apps, zoals Berichten, Notities en Mail. Toch is het belangrijk om te weten dat niet alle bestandstypes ondersteund worden, al zijn het er wel een hoop. Je kunt deze functie namelijk gebruiken met foto’s, video’s, PDF-bestanden, audiobestanden en tekstdocumenten.

iOS 16 is je grote vriend

Deze superchille functie is aanwezig sinds iOS 16. Als je de nieuwste software nog niet op je iPhone hebt staan, wordt dit dus hoog tijd. Om je besturingssysteem te updaten ga je in de instellingen naar Algemeen en open je vervolgens Software-update. Als er een update voor je klaarstaat, verschijnt deze automatisch in beeld. Druk in dat geval op Download en installeer.

