Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Intrigerende beveiligingsfeature verschijnt met iOS 16.3 op de iPhone

Het lijkt erop dat de iPhone in de toekomst ondersteuning krijgt voor een intrigerende beveiligingsfunctie. Dat blijkt uit een recent uitgebracht bèta voor ontwikkelaars. De functionaliteit moet ook naar iPad en Mac komen en dat is goed nieuws voor iedereen die waarde hecht aan zijn of haar privacy.

De nieuwste ontwikkelaarsbèta voor iOS, iPadOS en macOS ondersteunt fysieke beveiligingssleutels. Dit zijn fysieke USB-accessoires waarmee gebruikers bewijzen dat ze zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Zie het als een soort tweestapsverificatie, maar dan zonder het gedoe met codes of sms’jes.

iPhone en beveiligingssleutels

Dit is bovendien een veiligere methode dan tweestapsverificatie. Het kan gebeuren dat een kwaadwillend persoon het sms’je met jouw unieke code onderschept en zo alsnog binnenkomt op je account. Met apps als Google Authenticator beperk je dat gevaar al flink, maar niets is zo veilig als een fysiek alternatief.

Binnen de notities van Apple staat dat de beveiligingssleutels voor Apple ID vanaf begin 2023 beschikbaar zijn voor iPhone, iPad en Mac. Dit geldt voor iedereen wereldwijd. Waarschijnlijk kunnen we er dan ook van uitgaan dat iOS 16.3, iPadOS 16.3 en macOS Ventura 13.2 begin 2023 uitgebracht worden.

Voor wie is deze functie bedoeld?

Ook laat Apple weten dat de functie voornamelijk bedoeld is voor mensen die dagelijks risico lopen. Denk dan aan journalisten, activisten en politici. Maar in principe kan het voor normale gebruikers geen kwaad hier eens op z’n minst naar te kijken. Hoe beter je online accounts beveiligd zijn, hoe veiliger het gebruik. Iets waar je zelf natuurlijk ook waarde aan hecht.

Sinds de introductie van tweestapsverificatie voor Apple ID maakt meer dan 95 procent van alle iCloud-gebruikers daar dankbaar gebruik van, laat Apple weten. Eerder kondigde Apple al Advanced Data Protection aan. Daarmee krijg je toegang tot eind-tot-eindversleuteling voor je backups die in iCloud staan.

Apple