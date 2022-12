Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Nieuwe iMessage-functie komt rechtstreeks uit je favo spionnenfilm

Berichtendienst iMessage is al een behoorlijke veilige iPhone-app, maar Apple doet er nu nog een schepje bovenop. Het Amerikaanse bedrijf rolt namelijk een gloednieuwe functie uit waar spionnen jaloers op zouden zijn. En die functie gaat door het leven als iMessage Contact Key Verification.

Op de eigen website legt Apple uit wat we precies van die functionaliteit kunnen verwachten. Met Contact Key Verification kunnen gebruikers verifiëren of ze echt met de persoon spreken met wie ze denken te spreken. Mocht er wat misgaan ergens, dan krijg je daar vanzelf een melding van binnen de applicatie.

iPhone-gebruikers krijgen toffe iMessage-optie

Waar moeten we aan denken, als het dingen betreft die fout kunnen gaan? Nou, stel dat er een “behoorlijk geavanceerde vijand”, zoals een aanvaller die werkt voor de staat, door de beveiliging van de cloudservers komt, dan weet je dat direct. Zo weet je dus zeker dat niemand zomaar jou en je gesprekspartners kan afluisteren.

Waar moet je dan op letten? Onderaan de chat zie je een melding staan dat er een apparaat aan het account van een gebruiker toegevoegd is die niet herkend wordt. Je kunt vervolgens op de knop opties tappen om te zien wat je daar dan aan of mee kunt doen. Maar goed, voor een doorsnee gebruiker is dit wellicht overkill.

Voor wie is deze functie bedoeld?

Misschien denk je nu iets in de trant van: dit soort dingen overkomt mij niet of (erger nog) ik heb niets te verbergen. Maar dat is het punt niet. Je moet dit soort diensten gewoon veilig kunnen gebruiken, ongeacht wie je bent. Maar bij sommige mensen kunnen daadwerkelijk hun levens op het spel staan. Denk dan aan journalisten, activisten en overheidsmedewerkers.

Dit zijn mensen die vaak te maken krijgen met een hoog digitaal risico. Ze kunnen om verschillende redenen gevolgd worden, omdat er kwade bedoelingen in het spel zijn. Dan wil je er wel zeker van zijn dat wanneer je bepaalde informatie deelt, die niet ineens in de verkeerde handen terechtkomt. Net zoals in een spionnenfilm.

