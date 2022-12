Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone-gebruikers krijgen eindelijk de iCloud-beveiliging die ze verdienen

iPhone-gebruikers opgelet, want je kunt via iCloud straks meer onderdelen voorzien van een belangrijke beveiliging: eind-tot-eindversleuteling. De populaire cloud-applicatie beveiligt reeds veertien verschillende datacategorie├źn, maar daar komen er nu dus een aantal bij. Dit wil je daarover weten.

In dit ondersteuningsdocument van Apple kun je lezen om welke veertien categorie├źn het gaat. Denk dan onder meer aan berichten, wachtwoorden, gezondheidsdata, Apple Maps-zoekgeschiedenis en meer. Nu maakt het bedrijf bekend dat je nog eens negen andere categorie├źn optioneel kunt beveiligen.

iPhone-gebruikers veiliger met iCloud

Apple noemt dit optionele onderdeel voor iCloud Advanced Data Protection. Deze optie is beschikbaar voor iedereen met een iPhone, iPad of Mac die draaien op respectievelijk iOS 16.2, iPadOS 16.2 of macOS 13.1 of later. Je foto’s, notities, iCloud Drive, herinneringen en spraakberichten kun je dan ook veilig opbergen.

Maar daar blijft het niet bij. Want ook je back-ups voor apparaatgegevens en berichten, Safari-bookmarks, Siri-snelkoppelingen en opgeslagen pasjes kunnen rekenen op die eind-tot-eindversleuteling. Alleen de apps voor je mails, contacten en agenda kunnen niet onder die extra beschermlaag vallen.

Nu nog in b├Ęta

Dat komt doordat Apple voor die apps afhankelijk is van globale systemen, die gebruikmaken van zogenaamde legacy-diensten. De iPhone-maker is daar dus niet als enige verantwoordelijk voor, waardoor er beperkingen ontstaan. De nieuwe opties zijn nu beschikbaar in b├Ęta en alleen in de Verenigde Staten.

Maar in 2023 komt de eind-tot-eindversleuteling ook naar Europa toe; we weten alleen nog niet wanneer precies. De functie werkt alleen op vertrouwde Apple-apparaten waar je ingelogd bent met je Apple ID. Onthoud dat wanneer je dit soort functies activeert, je zelf volledig verantwoordelijk bent voor het behoud.

Apple heeft de digitale sleutels namelijk niet op de servers staan en heeft derhalve geen toegang tot je account. Mocht je onverhoopt toch de toegang tot je account verliezen, dan zijn er opties om je account te herstellen — maar daar zal Apple je ook op wijzen bij het instellen.

Apple