Met dit trucje kun je een iPhone met beschadigd scherm nog even gebruiken

Je iPhone kan veel hebben, maar als het toestel net verkeerd ten val komt, kan dat het scherm flink beschadigen. Zo erg zelfs, dat het touchscreen op sommige plekken niet meer werkt. Toch wil dit niet per definitie zeggen dat je iPhone volledig onbruikbaar is. OMT-redacteur Sabine vertelt je graag waarom.

Is de onderkant van je iPhone beschadigd, dan kan het lastig worden om het toestel te ontgrendelen. Je kunt dan namelijk niet meer van onder naar boven swipen. Als je een toestel met Touch ID hebt, werkt deze inlogmethode mogelijk ook niet meer. Ook het sluiten van apps en het wisselen tussen openstaande apps wordt dan lastig.

Beschadigd iPhone-scherm blijven gebruiken

Apple heeft gelukkig een handige functie in het leven geroepen, die eigenlijk bedoeld is als toegankelijksheidsfunctie voor gebruikers die moeite hebben met het bedienen van het scherm. AssistiveTouch zorgt er namelijk voor dat je belangrijke functies op je iPhone makkelijk bereikt wanneer bijvoorbeeld de boven- of onderkant van je scherm niet meer werkt.

Je kunt AssistiveTouch inschakelen via de Instellingen door naar Toegankelijkheid te gaan en vervolgens op Aanraken te drukken. Druk op AssistiveTouch en zorg ervoor dat de slider groen is. In het geval dat de onderste helft van je scherm beschadigd is (of Touch ID niet meer werkt), kun je jouw toestel mogelijk niet eens ontgrendelen.

Laat Siri het voor je regelen

Om de functie alsnog aan te zetten, schakelen we de hulp van Siri in. Houd de zijknop van je toestel daarom ingedrukt of zeg (als je deze optie hebt ingeschakeld) ‘HĂ© Siri’ om de slimme assistent op te roepen. Zeg vervolgens ‘Activeer stembediening’.

Als je de functie inschakelt, verschijnt Stembediening boven in beeld. Het kan even duren voordat je iPhone op de achtergrond alle benodigde bestanden heeft gedownload. De taal staat waarschijnlijk ingesteld in het Engels, dus is het nodig om de commando’s daarop aan te passen. Zeg vervolgens ‘Turn on AssistiveTouch‘ tegen je iPhone, zodat de functie wordt ingeschakeld.

Dit kun je met AssistiveTouch

In beeld verschijnt nu een bolletje, die je naar een gewenste plek sleept. Als je hierop drukt, krijg je gemakkelijk toegang tot het Meldingencentrum en het Bedieningspaneel. Ook roep je Siri gemakkelijk op, pas je het volume aan, maak je een schermafbeelding of keer je terug naar het thuisscherm.

Op deze manier kun je nog heel wat met je iPhone doen, al zal het vast niet net zo prettig in gebruik zijn als je gewend bent. Je kunt trouwens altijd de hulp van Siri inschakelen als je het met AssistiveTouch niet voor elkaar krijgt. Natuurlijk is AssistiveTouch slechts een tijdelijke oplossing, maar zo kijk je wel op je gemakje rond voor een nieuw toestel.