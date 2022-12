Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

EU nog niet klaar met Apple: iPhone moet deze verandering ondergaan

Apple lijkt zich binnenkort opnieuw te kunnen melden bij de Europese Unie. Dit keer niet vanwege de 0plaadpoort, maar vanwege de batterij in de iPhone of iPad.

De Europese Unie lijkt het laatste jaar flink werk te hebben gemaakt van het klant- en milieuvriendelijker maken van mobiele telefoons. Eerst was de oplaadpoort aan de beurt. Iets waar Apple niet al te blij mee was. Het kan nu nog vervelender worden.

De EU wil korte metten maken met iPhone-batterij

De Europese Unie is dit keer bezig met batterijen in allerlei apparaten. Van de kleinere in mobiele telefoons tot de grotere accu’s in elektrische in elektrische fietsen. In al dit soort apparaten moet de batterij erin en -uit kunnen worden gehaald. Iets wat je zeker kent van oudere mobiele telefoons.

Een groot voordeel van een batterij die je in en uit je toestel kunt doen, is dat je deze makkelijker vervangt. Hiervoor hoef je niet zelf meer te klungelen, of ‘m te brengen naar een reparateur. Dat bespaart je natuurlijk veel geld. Bij een iPhone 4 was het nog gemakkelijk om de batterij te vervangen, maar inmiddels is dit een lastig klusje vanwege gelijmde onderdelen. Bij een Pro moet je zelfs eerst het scherm weghalen.

De Europese Unie doet het om een andere reden. Het wil milieuvriendelijkere apparaten. Doordat een batterij makkelijker is te vervangen, zijn mensen minder geneigd om een nieuwe iPhone te kopen. Bovendien kunnen batterijen beter gerecycled worden.

Niet alleen Apple moet actie ondernemen

Als de nieuwe wetgeving wordt aangenomen, moeten fabrikanten binnen 3,5 jaar aan de nieuwe eisen voldoen. Zo hebben de bedrijven nog even tijd om dit mogelijk te maken.

Toch heeft een vervangbare batterij niet alleen maar voordelen. Een extra opening voor een batterij zorgt ervoor dat een iPhone moeilijker water- en stofdicht te maken is. Apple zal daar dan wat op moeten verzinnen.

Overigens is niet alleen Apple de sjaak met de iPhone. Ook merken als Samsung en OnePlus zullen dus wat aan hun batterijen doen. Bij de USB-C aansluiting ontliepen ze nog de dans.