iPhone-apps willen alles van je weten, maar zo houd je dat makkelijk tegen

Veel apps proberen vanalles over je te weten te komen, zodat ze die informatie kunnen doorverkopen aan adverteerders. Op je iPhone kun je hier gelukkig een stokje voor steken. Zo zorg je ervoor dat apps jou niet langer volgen.

Als je een app voor het eerst gebruikt op je iPhone, krijg je mogelijk de vraag om de app toegang te geven tot andere apps en functies van je telefoon, zoals de camera-app. Op deze manier geef je zo’n app toestemming om daar data uit te verzamelen. Je kunt dit op een later moment gelukkig wel uitschakelen. Zo doe je dat.

iPhone: toestemmingen apps intrekken

Als je een iPhone-app bepaalde toestemmingen hebt gegeven, kun je deze weer intrekken. Ga naar de instellingen op je iPhone en open Privacy en beveiliging.┬áAls je dingen zoals Contacten,┬áFoto’s en┬áCamera┬áopent, krijg je een lijst te zien van welke apps toestemming hebben om je contacten, foto’s en camera te gebruiken. Je kunt de sliders uitschakelen als je niet wil dat een bepaalde app toegang heeft tot bijvoorbeeld je contacten.

Ook kun je overwegen om Locatievoorzieningen uit te schakelen. Dit is namelijk een manier voor adverteerders om meer over jou te weten te komen en op die manier gepersonaliseerde reclames te kunnen tonen. Het is daarnaast handig om op je iPhone onder het kopje Apple reclame de slider bij Gepersonaliseerde reclame uit te schakelen. Hierdoor zullen advertenties in onder meer de App Store minder relevant voor jou zijn.

Tijd voor nog meer privacy?

Een andere handige functie om in te schakelen op je iPhone is Rapport over privacy van apps. Je ontvang dan informatie over de frequentie waarin apps toegang tot jouw gegevens krijgen. Zo weet je precies welke apps het meest uit zijn op jouw persoonlijke data.

Ben je de meldingen waarin nieuwe apps om toestemming vragen om jou te mogen volgen inmiddels een beetje zat? Via Tracking kun je Sta trackingverzoeken van app toe uitschakelen, zodat je hier niet langer mee wordt lastiggevallen. Ook zie je een lijst van iPhone-apps die om toestemming hebben gevraagd. Als je geen toestemming geeft, mogen deze apps jou ook niet volgen.