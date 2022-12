Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Klaar met die advertenties op je iPhone? Deze adblockers zijn de moeite waard

Tijdens het browsen op je iPhone kom je de ene advertentie na de andere tegen. Ben je dat he-le-maal zat? Gebruik dan een adblocker. We zetten een aantal geschikte adblockers voor je op een rij.

De App Store staat vol met adblockers, maar welke kan jij het beste kiezen? Een hoop apps die advertenties op je iPhone blokkeren, werken gewoon niet goed. Daarom hebben wij het kaf van het koren voor je gescheiden. Deze adblockers zijn de moeite waard.

Goede adblockers voor je iPhone

De adblockers werken (op één na) alleen met Safari, dus Chrome-gebruikers hebben er niet zo veel aan. Wil je YouTube-video’s op je iPhone zonder advertenties kijken, dan moet je de website van de videodienst dus in de Safari-browser openen.

Het gebruiken van een adblocker heeft veel voordelen. Doordat advertenties niet geladen worden, reageren pagina’s sneller. Bovendien bespaar je door het verminderde dataverbruik ook nog eens batterij. Let er bij het kiezen van een adblocker dat deze regelmatig updates krijgt. Adblockers die niet meer onderhouden worden, functioneren mogelijk slechter.

#1 Advertenties blokkeren met Wipr

Wipr blokkeert niet alleen alle advertenties, maar ook trackers, cookiemeldingen en andere irritante pop-ups. Je slaat met deze iPhone-app dus een hoop vliegen in een klap. Daarnaast is de interface clean en makkelijk in gebruik. Precies wat je zoekt in een adblocker!

Wipr kost 2,49 euro.

#2 AdGuard verwijdert advertenties

AdGuard blokkeert advertenties en verwijdert andere storende elementen tijdens het browsen. Bij de premium versie van AdGuard stel je bovendien gemakkelijk je voorkeuren in, zodat je favoriete websites niet geblokkeerd worden. Erg handig als je meer functionaliteiten zoekt.

AdGuard heeft een gratis versie.

#3 Firefox Focus

Naast een adblocker voor Safari kan je ook de privacyvriendelijke browser Firefox Focus gebruiken. Deze blokkeert automatisch advertenties en trackers, zodat je ongestoord kan surfen op je iPhone. Het nadeel hiervan is dat er geen advertenties in Safari geblokkeerd worden. Je zal dus moeten wennen aan een nieuwe browser.

Firefox Focus is gratis te downloaden.

Whitelisten van websites

Veel gratis websites, zoals nieuwssites, zijn voor een groot deel afhankelijk van reclame-inkomsten. Overweeg om de platforms die je wil steunen te whitelisten. Zo zie je enkel advertenties op deze websites.