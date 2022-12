Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom de batterij van de iPhone 15 Pro mogelijk een stuk langer meegaat

Het is bijna 2023 en dat is natuurlijk het jaar van de iPhone 15. Hoewel het toestel pas ergens in september wordt gelanceerd druppelen nu al flink wat geruchten binnen, waaronder de batterij.

In de iPhone 15 Pro en Pro Max krijgen in ieder geval de A17 chip. De chips worden natuurlijk ontworpen door Apple en geproduceerd door het Taiwanese TSMC. Waar het bij de 14 Pro nog 4nm chips waren, is het bij de 15 3nm.

De A17 chip voor de iPhone 15 Pro

Het produceren van de 3nm-chips chip is een paar dagen geleden al begonnen. Daardoor lijken we ook meer te weten komen over het proces erachter. Bij elke nieuwe generatie chips lijken TSMC en Apple steeds meer capaciteit toe te voegen. Iets wat we dus terugzien bij de iPhone 15 Pro.

De 3nm-chips van Apple en TSMC zorgen natuurlijk voor een nog grotere transistordichtheid, waardoor ze nog krachtiger worden. TSMC lijkt de nadruk te leggen op energie-efficiëntie, maar dat is niet de garantie dat Apple dat ook wil.

Apple wil natuurlijk vooral krachtige chips hebben om de iPhone 15 Pro te doen accelereren. Maar toch zullen veel gebruikers het wel zien zitten als de batterij langer mee kan gaan. Vooral na de nu nog kleine deceptie van het Always-on display. Iets wat de batterijduur fors beïnvloedt.

De techniek zien we eerder terug

De 3nm-techniek zien we het eerst terug in de M2 Pro-chip voor de Macs die aankomend jaar zullen verschijnen. Hoewel deze ontzettend krachtig zijn, staat de Silicon-chip ook bekend om zijn efficiëntie.

Als we Bloomberg mogen geloven geeft de 3nm techniek chips een betere performance, terwijl het 35 procent minder energie gebruikt. Dat zou natuurlijk ook een mooi resultaat zijn voor de iPhone 15 Pro en Pro Max.

De grote vraag is dus hoe Apple de 3nm-chips gaat inzetten. Gaat het proberen om alle kracht uit te persen, of legt het meer de focus op energiezuinigheid? Gezien Apple’s geschiedenis zal Apple gewoon een goede keuze maken voor de chips in de nieuwe iPhone 15 Pro.