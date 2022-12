Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Achtbaan-probleem iPhone 14 voorbij, maar nu zijn skipistes de sjaak

Sinds de introductie van Crashdetectie, een functionaliteit van de nieuwe iPhone 14, kampt Apple met de nodige problemen. Hoewel de functie vooral auto-ongelukken moet detecteren, werden afgelopen maanden de hulpdiensten vooral ingeschakeld tijdens achtbaanritten. Oeps.

Met de introductie van iOS 16.2.1, een nieuwe update voor de iPhone 14, moeten de problemen verholpen zijn. Al komt nu langzaam maar zeker naar buiten dat er een andere activiteit de functionaliteit, onterecht, activeert.

Apple fixt probleem iPhone 14 met iOS 16.2.1

Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we in oktober een beetje moesten gniffelen. De nieuwe Crashdetectie-functie, die auto-ongelukken moet detecteren zodat het automatisch hulpdiensten in kan schakelen, deed zijn werk iets te goed.

Hulpdiensten kregen verschillende meldingen van auto-ongelukken, terwijl de persoon in kwestie zich alles behalve in de auto bevond. Wat bleek? De functie Crashdetectie had enige moeite om onderscheid te maken tussen een pittig auto-ongeluk en een ritje in een achtbaan.

Met de introductie van iOS 16.2.1. probeert Apple een einde te maken aan dat probleem. Als het goed is kunnen consumenten met een iPhone 14 op zak met een gerust hart de achtbaan in, zonder verbonden te worden met de hulpdiensten.

Al is er wel een andere situatie waar je voor de onaangename verrassing kunt komen te staan.

Hulpdiensten krijgen veel telefoontjes vanaf skipistes

Naast de iPhone 14 zijn ook bepaalde Apple Watch-modellen voorzien van Crashdetectie. Waar de iPhone voornamelijk moeite leek te hebben met achtbanen, zit die laatste voornamelijk met skipistes in de maag.

Suzie Butterfield, van de Summit County Dispatch Center in Utah (VS), krijgt dagelijks twee tot vijf meldingen voor de kiezen. In de meeste gevallen zijn het skiërs die met volle overgave, en een Apple Watch, van de skipiste banjeren.

Tegenover KSL (via MacRumors) laat Butterfield weten dat de persoon in kwestie “in eerste instantie helemaal niet reageert, omdat hij of zij het niet doorheeft”. De reactie van de Apple Watch-gebruiker is dan ook doorgaans hetzelfde: “Oh, sorry! Ik was aan het skiën, alles is oke!”.

Of je de functionaliteit deze wintersport beter uit kunt schakelen? Als we Butterfield mogen geloven is dat alles behalve handig. “We willen niet dat je de functie uitzet. We hebben liever dat je gewoon veilig bent en vinden het niet erg om het telefoontje binnen te krijgen.”

Op moment van schrijven is niet duidelijk of Apple ook voor dit probleem aan een oplossing werkt.