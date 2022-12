Zoals je waarschijnlijk weet is de iPhone 14 Pro op dit moment moeilijk leverbaar. Is het ’t waard om op dit toestel te wachten, of kun je later beter gaan voor de iPhone 15 Ultra?

De iPhone 14 Pro is een van de beste smartphones op dit moment. Je kunt er bijna alles mee doen wat je wil. Toch kan het beter zijn om misschien wel te wachten op de opvolger: de iPhone 15 Ultra. OMT-redacteur Jeroen vertelt je waarom.

Waarschijnlijk heb je het al meegekregen. Er zijn problemen met het produceren van de iPhone 14 Pro. Dat heeft verschillende oorzaken. Niet alleen is er een tekort aan onderdelen, ook is er grote onrust bij de iPhone City-fabriek van Foxconn. Werknemers legden daar het werk neer wegens de erbarmelijke toestanden.

Hierdoor kan het een flinke tijd duren voordat jij jouw bestelde iPhone 14 Pro in je handen hebt. Als je bijvoorbeeld de zwarte bestelt met 256 GB geheugen, krijg je ‘m bij Apple pas geleverd op 29 december. Dat is dus nog meer dan drie weken wachten voordat je eindelijk aan de slag kunt.

Voor mensen die echt ver vooruitdenken is er wellicht een andere optie. Over negen maanden baart Apple natuurlijk de iPhone 15-serie. Daarbij komt waarschijnlijk ook een nieuw bijzonder toestel: de iPhone 15 Ultra. Deze laat je de iPhone 14 Pro vergeten.

Just saw the rumors about iphone 15 pro what is that square thing in the back it a camera?#apple #iPhone15Ultra #iphone15 pic.twitter.com/GJXlf8cIXL

— themartisboy (@themartisboy) December 5, 2022