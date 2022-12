Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Nee, de iPhone 14 Pro zal de rest van het jaar niet goed te verkrijgen zijn

Heb je nog altijd geen iPhone 14 Pro kunnen scoren vanwege de beperkte beschikbaarheid? Dat heeft zo zijn redenen. Onder meer corona gooit roet in het eten, aangezien fabrieken in China geregeld dichtgaan. Maar er speelt nu ook een ander probleem waardoor de levering lang op zich kan laten wachten.

Er is namelijk een vervelende situatie gaande in de iPhone City-fabriek in China. Daar werken meer dan tweehonderdduizend mensen aan onder meer nieuwe iPhone-modellen. Een groot deel daarvan is in opstand gekomen vanwege de covid-19-restricties, de erbarmelijke werkomstandigheden en vertraagde betalingen.

iPhone 14 Pro komt wat later

En in plaats van de problemen daadwerkelijk oplossen of aanpakken besluit fabriekseigenaar Foxconn gewoonweg nieuw personeel te werven. Het bedrijf krijgt daarvoor zelfs hulp van de lokale overheidsinstanties. Dat betekent dat de productie weer snel op peil is en dat de iPhone 14 Pro dus weer volop gemaakt kan worden.

Foxconn laat weten dat het nog ongeveer vier weken kan duren voordat de nieuwe productie helemaal op gang komt. Dat betekent dat je begin volgend jaar pas je nieuwe smartphone hoeft te verwachten, mocht je er nu niet eentje kunnen scoren.

De enige fabriek die ze maakt

Het toeval wil dat dit de enige fabriek is waar de iPhone 14 Pro uit komt rollen. Wanneer de werknemers staken of rellen, heeft dat dus direct impact op de beschikbaarheid. Dat is vervelend voor iedereen die er een wil kopen, maar de situatie is het meest vervelend voor medewerkers die slecht behandeld worden.

Apple lijkt zich er verder weinig van aan te trekken. Soms komt er nog wel eens een boodschap naar buiten dat “iedereen die met of voor Apple werkt goed behandeld moet worden”. Maar ondertussen probeert het bedrijf de afhankelijk van China af te bouwen, waardoor het leven van de werkende mensen daar niet snel verbetert.

