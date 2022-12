Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Samsung zorgt voor het Dynamic Island op jouw iPhone 14 Pro

Het Dynamic Island is de meest bijzondere functie op de iPhone 14 Pro en Pro Max. Maar wist je dat het door Samsung komt dat je de feature kunt gebruiken? Wij vertellen je waarom.

Er is de afgelopen jaren weinige veranderd aan het scherm van de iPhone. Jarenlang moesten we het doen met de grote notch (en trouwens nog steeds op de ‘normale’ 14 en 14 Plus. Bij de iPhone 14 Pro zagen we echter iets compleet anders: het Dynamic Island. En dat dankzij Samsung.

Van notch naar Dynamic Island op de iPhone 14 Pro

De notch van de iPhone verdient zeker niet de schoonheidsprijs. Het is een grote inkeping voor jouw selfiecamera en Face ID zodat jij jouw telefoon makkelijk opent. Apple heeft deze ‘zwarte vlek’ fantastisch opgelost door het Dynamic Island. Nou ja Apple? Concurrent Samsung heeft er een groot aandeel in.

De oplossing in de vorm van het Dynamic Island op de iPhone 14 Pro lijkt simpel, maar dat is het zeker niet. Twee gaten maken in het scherm is namelijk een behoorlijk risicovol proces waarbij het scherm kan beschadigen. Apple moest daarom met een oplossing komen en werkte daarvoor samen met Apple.

Het boren van de gaten in de iPhone 14 Pro voor het Dynamic Island kan er namelijk voor zorgen dat randpixels blootgesteld worden aan vocht en zuurstof. Dat leidt dan weer tot schade en kwaliteitsproblemen van het scherm zelf. Iets wat Apple natuurlijk niet wil.

Samsung helpt Apple een handje

Om dat voor elkaar te krijgen heeft Apple de hulp ingeschakeld van Samsung. Het bedrijf maakt al jaren schermen voor de verschillende iPhone-modellen en heeft veel ervaring in het produceren van schermen met een gat erin.

Samsung heeft daarom voor de schermen van de iPhone 14 Pro speciale Inkjet-apparatuur gebruikt om het Dynamic island mogelijk te maken, meldt The Elec. Dat apparaat bouwt als het ware een dam die het gat scheidt van de rest van het scherm, nadat de aanraakelektrodes zijn geplaatst en alle oneffenheden zijn weggewerkt zoals verschillende hoogtes.

Doordat Samsung de dam aanbrengt, raakt het OLED-scherm niet beschadigd. Overigens gebruikt LG ook dezelfde techniek. Dat bedrijf maakt alleen schermen voor de iPhone 14 Pro Max.