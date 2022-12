Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Het opmerkelijke iPhone 14 Pro-probleem waar gebruikers tegenaan lopen

De iPhone 14 Pro is een geweldig toestel, maar sommige gebruikers lopen nu tegen een vreemd fenomeen op. Het zorgt voor veel vraagtekens, want het probleem gaat niet zomaar weg.

Als je een iPhone 14 Pro hebt, heb je natuurlijk een prachtig toestel. De smartphone werkt natuurlijk soepel en het Dynamic Island is een fantastische oplossing om de notch te laten verdwijnen. Toch is er nu iets aan de hand met de telefoon wat grote vraagtekens oproept bij de gebruikers.

Een bijzonder tafereel op het iPhone 14 Pro-scherm

Op social media klagen iPhone 14 Pro (Max) eigenaren over een bijzonder fenomeen. Als zij de telefoon opstarten krijgen ze rare flitsende lijnen te zien op het scherm. Iets wat natuurlijk niet hoort. Het grote probleem is dat ze niet weten hoe ze er weer van afkomen.

In een draadje op Reddit laten verschillende gebruikers foto’s van het fenomeen op de iPhone 14 Pro zien. Op hun scherm verschijnen vooral groene en gele flitsende lijnen die weer verdwijnen als de telefoon opstart.

Sommige van die gebruikers hebben Apple om hulp gevraagd. Het bedrijf zegt tegen hen dat het geen kin de hardware is. Het zou namelijk komen door een bug in iOS 16. Dat lijkt ook het geval als we de gebruikers moeten geloven. Voor iOS 16.2 was er nog niets aan de hand.

Er wordt aan een oplossing gewerkt

Gebeurt het ook bij jouw iPhone 14 Pro? Dan hoef je dus niet bang te zijn dat jouw scherm het gaat begeven. Een Apple-engineer heeft aan een Reddit-gebruiker laten weten, dat het bedrijf al aan een patch werkt.

Apple is op dit moment al volop bezig met het testen van iOS 16.3. Toch lijken we op de nieuwe versie van de besturingssoftware nog even moeten wachten. Deze komt op z’n vroegst pas uit begin 2023. Overigens kan Apple alsnog eerder met een kleinere update komen om de bug te verhelpen.