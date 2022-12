Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 iPhone hacks die iedere iPhone 14 Pro-gebruiker wil kennen

Heb je eindelijk je iPhone 14 Pro binnen na lang wachten? Dan zijn er een aantal functies die je zeker moet kennen. Met deze tips ben je een echte iPhone 14 Pro pro.

De iPhone 14 Pro is een prachtig en krachtig toestel. Je betaalt er natuurlijk fors voor, maar dan heb je zeker wel wat. Als je ‘m hebt wil je natuurlijk profiteren van de beste functies.

5 hacks tips voor de iPhone 14 Pro

Er zijn natuurlijk weer een aantal nieuwe functies te ontdekken op je iPhone 14 Pro te ontdekken. Wij helpen je op weg en zetten een aantal ideale hacks op een rijtje. Zo wordt je telefoon nog net wat beter.

#1 Dynamic Island

Laten we beginnen met het Dynamic Island. Het is de meest opvallende nieuwe functie van de iPhone 14 Pro. Dit vlak kan je allerlei meldingen weergeven. Als je erop drukt kom je in de app waarvan een melding is. Als je ‘m ingedrukt houdt krijg je een aantal opties die je kunt toepassen. Hetzelfde als je eigenlijk met een gewoon app-icoontje kunt.

Als je een animatie in het Dynamic Island irritant vindt, kun je ‘m naar links swipen om ‘m te verdwijnen. Door naar rechts te swipen komt die weer terug.

Dan zijn er nog een aantal apps met speciale functies voor het Dynamic Island. Mijn collega Mark heeft er een speciaal artikel aan gewijd.

#2 Always On-scherm

De iPhone 14 Pro is de eerste Apple-telefoon met een Always On-scherm, wat dus betekent dat je deze altijd aan kunt laten staan. Het is ook gewoon mogelijk om deze functie uit te schakelen om bijvoorbeeld batterij te besparen.

Dat doe je door naar Instellingen te gaan en vervolgens naar Scherm en helderheid. Als je naar beneden scrolt kun je daar de feature uitschakelen.

Deze functie ligt natuurlijk voor de hand, maar er zijn er ook die wat meer verborgen zijn, zoals die bij Niet storen. Hiervoor ga je naar Instellingen en vervolgens Focus>Niet storen>Opties. Hier kun je Dim toegangsscherm selecteren. Hierdoor wordt jouw scherm donker waardoor je nog minder wordt afgeleid. Je widgets en apps zijn nog te zien.

Camera en Action Mode op de iPhone 14 Pro

Nee dit is niet kleding die je bij de Action koopt, maar een nieuwe functie voor de camera van je iPhone 14 Pro. Het icoontje zie je rechtsboven verschijnen als je een video maakt. Door de functie wordt jouw beeld stabieler als je bijvoorbeeld aan het rennen of springen bent.

Dan nog een extra tip over je camera. Standaard neemt je iPhone 14 Pro foto’s met 12 megapixel, terwijl er een 48 megapixel-camera opzit. Gelukkig kun je dat veranderen in de camera-instellingen. Ga naar Instellingen>Camera>Formats. Zet daar Apple Pro Raw aan. Je ziet het icoontje dan vanzelf in je camera-app verschijnen. Wel zijn deze foto’s natuurlijk groter.

Isolatiemodus

Isolatiemodus is niet speciaal voor de iPhone 14 Pro, maar wel erg verborgen. Met deze functie doe je geen coronatest, maar handig is deze feature desondanks wel. Isolatiemodus is namelijk speciaal gemaakt voor de situatie als je denkt dat je gehackt wordt. Apps, websites en functies worden ter beveiliging strikt beperkt.. Je vindt ‘m bij Instellingen>Privacy en beveiliging.

Wachtwoord delen

Je herkent het vast wel als je eerder een iPhone had: het was vrij pittig om het wifi-wachtwoord te checken. Gelukkig kan het nu simpeler op je iPhone 14 Pro. Ga naar Instellingen>Wifi. Druk daar op de i naast het netwerk en vervolgens op het wachtwoord. Je kunt ‘m nu gewoon zien.