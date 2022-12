Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom we uiterst enthousiast zijn over iPad OS 16.2

iPadOS 16.2 is sinds deze week uit, en los van een aantal fantastische toevoegingen is er juist één ogenschijnlijke simpele toevoeging die ons helemaal bekoort. Je kunt nu eindelijk een externe monitor toevoegen aan je iPad wat bijvoorbeeld enorm fijn is voor mensen die Stage Manager gebruiken.

Toegegeven: het was al mogelijk om een iPad te spiegelen op een monitor of televisie met een HDMI-verloopje of zelfs over je netwerk met spiegelsoftware. Maar het werd niet écht een tweede display. Daar komt nu een einde aan.

iPadOS 16.2 dankzij Apple nu op een tweede scherm

Apple gaat met de update dus een stapje verder. In dit geval spiegel je niet je iPad: je breidt het uit. Daardoor kan je op twee schermen tegelijkertijd werken zoals je dat ook in macOS of Windows doet.

Er zit wel een kanttekening aan: je moet een iPad met een M-serie-processor hebben. Oudere iPads ondersteunen de functie helaas niet. Het vergt namelijk nogal wat rekenkracht en RAM.

De feature werd al tijdens de WWDC 2022 aangekondigd voor iPadOS 16 en iOS 16. Dit was al in de bètaversies van de software te vinden, maar Apple trok die terug. De functie duikt nu dus wel op in de iOS 16.2-update die vanaf deze week te downloaden is.

🤔 Hoe installeer ik iOS 16.2? iOS 16.2 is handmatig te installeren via ‘Instellingen’ -> ‘Algemeen’ -> Software-update. De software wordt binnengehaald en kan geïnstalleerd worden door ‘Download en installeer’.

Stage Manager-gebruikers gaan uit hun dak door iPadOS 16.2

De ondersteuning van een extern scherm stond al langere tijd hoog op het lijstje van iPad-gebruikers die de tablet willen gebruiken voor ‘echt werk’. De nieuwe mogelijkheid is voor velen ideaal in combinatie met Stage Manager.

Stage Manager stelt gebruikers beter in staat te multitasken op het scherm van het apparaat waar ze op werken. Maar in combinatie met een tweede scherm dankzij iPadOS 16.2 werkt het dus alleen op moderne iteraties van de Apple-tablet, die tenminste beschikken over de M1-processor.

RAM-vreters op je iPad

De combinatie van een externe monitor via je iPad en Stage Manager is nogal veeleisend voor je tablet. Toch heeft Apple besloten in ieder geval de app ook uit te brengen op oudere iPads. De modellen uit 2018 (A12X-chip) en 2020 (A12Z-chip) krijgen de nieuwe functionaliteit ook. Het gaat om de 11-inch iPad Pro (derde-generatie of nieuwer) en de 12.9-inch iPad Pro (derde-generatie of nieuwer).

We kunnen stellen dat Stage Manager waarschijnlijk niet heel soepel draait bij grotere projecten als tegelijkertijd verschillende apps openstaan. Een iPad met een M-serieprocessor is dus wel aan te raden want een extern scherm is dus uit den boze.

Toch zijn we enorm te spreken over de iPadOS 16.2-update voor iPad (en iPhone). Check hieronder nog meer features die je tegenkomt.